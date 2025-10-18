【
大
中
小
】 【
打 印
】
從事電詐被柬埔寨扣押韓國公民乘包機回國
http://www.CRNTT.com
2025-10-18 10:08:47
中評社香港10月18日電／在柬埔寨因為從事犯罪活動而被移民當局拘押的64名韓國公民，今天早上乘包機回國。
香港電台報導，接載他們的航機當地早上8時許返抵仁川國際機場。負責押送的190多名警員也一同乘坐包機。據悉，有關人員登機後隨即被拘留。
64人落機後被押送至警署接受調查。他們涉嫌在柬埔寨從事電詐活動，包括被國際刑警組織發出紅色通緝令的犯罪分子。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
韓國瑜再度化身賣菜郎 促銷新北三芝茭白筍
(2025-10-17 13:14:43)
韓國瑜賣菜 不忘提醒要讓人民過好日子
(2025-10-17 12:11:00)
李昶志：韓國瑜聲望推高 明年超級助選員
(2025-10-15 00:04:30)
韓核准鳳山水庫光電板？陳菁徽：菊邁都有份
(2025-10-14 18:36:49)
柯志恩轟民進黨圍攻韓國瑜 卓榮泰稱不知情
(2025-10-14 16:34:23)
國民黨主席選舉大辯論 韓國瑜金句成拉票密碼
(2025-10-12 11:51:23)
張其祿：韓國瑜演說更像雙十文告該有的樣子
(2025-10-11 00:03:26)
民進黨狠攻韓國瑜 郭正亮：因為他打到痛點
(2025-10-10 21:11:17)
中評關注：賴清德、韓國瑜針鋒相對升高戰火
(2025-10-10 16:50:51)
民進黨槓上韓國瑜 抗議雙十談話
(2025-10-10 15:55:19)