從事電詐被柬埔寨扣押韓國公民乘包機回國

中評社香港10月18日電／在柬埔寨因為從事犯罪活動而被移民當局拘押的64名韓國公民，今天早上乘包機回國。



香港電台報導，接載他們的航機當地早上8時許返抵仁川國際機場。負責押送的190多名警員也一同乘坐包機。據悉，有關人員登機後隨即被拘留。



64人落機後被押送至警署接受調查。他們涉嫌在柬埔寨從事電詐活動，包括被國際刑警組織發出紅色通緝令的犯罪分子。