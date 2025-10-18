鄭麗文：民意為依歸　郝龍斌：會贏比會罵重要

中評社台北10月18日電／國民黨主席選舉今（18日）投票，台灣民意基金會昨日發布民調，整體民眾最欣賞的候選人是郝龍斌，國民黨支持者則最欣賞鄭麗文。對此，郝龍斌認為基層黨員不清楚黨主席角色，“會贏比會罵重要”，強調黨意要符合民意；鄭麗文則笑回“黨意不可能凌駕民意”，呼籲黨員踴躍投票。



根據《中時新聞網》報導，此次藍營黨魁選舉共有張亞中、蔡志弘、羅智強、郝龍斌、鄭麗文、卓伯源等6人競逐，台灣民意基金會民調結果呈現兩強相爭，全台民眾最欣賞的候選人郝龍斌，占24.2%；其次是鄭麗文14.1%，兩人差距10.1個百分點；但國民黨支持者中，28.6%最欣賞鄭麗文，21.2%欣賞郝龍斌，鄭麗文反超7.4個百分點。



再以受訪者省籍分析，河洛人25.2%最欣賞郝龍斌、13.5%欣賞鄭麗文；客家人23.4%挺郝、10.6%挺鄭；外省人23.7%偏愛鄭、19.3%偏愛郝。基金會董事長游盈隆分析，全國性民調呈現的選民偏好與國民黨支持者偏好明顯不同，顯示選情空前緊繃。



針對這份民調，郝龍斌昨表示，國民黨最重要的是黨意要與民意符合，從他在主流民意大幅領先來看，由他當黨主席才能爭取到主流民意的支持。



郝龍斌也表示，“很多基層黨員對黨主席角色不清楚”，罵民進黨讓大家感覺很爽，是很好，但這只是一個戰將，未來國民黨若要贏，必須是一個團隊，“投贏比投爽重要、會贏比會罵重要，今天要投一個會贏的黨主席，不是投一個會爽的黨主席。”



此外，對於鄭麗文16日造勢時表示她要讓國民黨“羊群變獅群”，郝昨強調，最能把羊群變獅群的人是郝龍斌，他就是獅王、總教練，會讓獅群發揮團隊戰力打贏2026、2028選戰。



鄭麗文昨被問及，黨內支持度她領先，但一般民眾偏愛郝龍斌，若她當選，未來是否會“黨意凌駕民意”？



鄭麗文笑稱，黨意不可能凌駕民意，國民黨一定把民意作為最重要依歸，是為民服務的黨；並指出該份民調並沒有“排綠”，她對所有民調都虛懷若穀當做參考，最後一天持續努力，同時希望所有黨員踴躍投票。另外，鄭麗文質疑國民黨祕書長黃健庭、桃園市黨部主委黃敏恭等人，在公開場合以“事事如意”暗示支持4號候選人郝龍斌，認為涉及選務不公，因此具名向國民黨中央委員會檢舉。



鄭麗文也表示，今天會在各投開票所派監票員，希望選舉過程公正公開，黨中央能辦一場符合民主風範的黨主席選舉。