美專家：美削弱一中政策走到台海戰爭邊緣

金來爾：美國應當重振和加強一中政策以化解美中戰爭風險 中評資料相 中評社華盛頓10月18日電（記者 余東暉）美國亞洲安全問題專家金來爾（Lyle Goldstein）指出，作為美國全面對抗中國戰略的一部分，近幾屆美國政府採取措施削弱“一個中國政策”，這產生了有害的影響，導致美國和中國因台灣問題走到了戰爭邊緣。他呼籲美國對華採取負責任和現實的手法，重振和強化“一個中國政策”，以化解美中因台灣而戰的風險。



美國智庫國防優先亞洲項目主任金來爾最新發表“瞄準台灣”系列研究報告，其中一個主題為“一個中國與兩岸穩定”，論述美國堅持“一個中國政策”對於維護台海和平穩定的重要性。



這個報告回顧了中美關係中台灣問題的演變歷史，指出美國的“一個中國政策”是行之有效的現狀，堅持“一個中國政策”至關重要。金來爾指出，在如今與幾十年前截然不同的時代，台灣局勢的動蕩再次威脅著中美兩國會否捲入災難性的戰爭漩渦。美國必須從根本上正視台灣問題的歷史，以及華盛頓陷入困境的“一個中國政策”的演變。美國走向“戰略清晰化”，即美國正式公開承諾保衛台灣，將是一個災難性的錯誤。



金來爾表示， “一個中國政策”和“戰略模糊性”是半個世紀前為實現美中務實關係而制定的政策框架。一個中國政策最根本的一點是承認中華人民共和國是中國的唯一代表政府，同時不承認“中華民國”，並斷絕與台灣政府的幾乎所有官方聯繫。華盛頓在《上海公報》中同意：“台灣海峽兩岸的所有中國人都認為衹有一個中國，台灣是中國的一部分。美國政府不挑戰這一立場。” 這一重大的政策轉變涉及許多艱難的變革，尤其是撤軍和廢約。“一個中國政策”代表了美國外交政策在中美關係緩和的幾十年中取得的巨大成功。