國民黨主席選舉投開票時間、預估投票率一次看

中評社台北10月18日電／國民黨主席選舉今日投票，此次黨主席選舉共有六位參選人，依抽籤順序分別為：1號孫文學校總校長張亞中、2號前“國大代表”蔡志弘、3號“立委”羅智強、4號前台北市長郝龍斌、5號前“立委”鄭麗文，以及6號前彰化縣長卓伯源。由於選情激烈，內部評估投票率將較以往高，但誰能勝出端看最後投票結果。



國民黨新竹市黨部主委李縉穎鼓勵黨員踴躍投票，他說，新竹市一直被視為藍白合示範區，加上年輕族群多，也被認為更勇於突破。此次共設有6處投開票所，具投票權者須為入黨滿1年以上黨員，並完成黨費繳納。另年滿65歲、黨齡達40年以上享有免繳黨費資格的資深黨員，也同樣可行使投票權。



有關投票人數，國民黨日前指出，至9月10日黨費繳納截止日，選舉人數為33萬1410人，其中65歲以上黨員逾22萬人。相較於4年前黨主席選舉選舉人數共計37萬711人，減少4萬餘人。



據《中時新聞網》報導，黨內人士表示，自2001年黨主席改為黨員直選後，按過往黨主席選舉皆維持5成的投票率，以及現任黨主席朱立倫在2021年黨主席選舉中，以45.78%的得票率當選推算，雖然此次黨主席選舉候選人數較多，估計要跨過4成得票率才能勝出。



國民黨主席選舉將於18日投票，當天上午8時開始投票、下午4時截止投票，估計今下午7點前就有結果，台中市黨部設置26個投開票所，市黨部主委顏文正指出，近年黨員人數雖略流失，但各候選人積極深入地方基層、號召支持，加上民進黨無差別大罷免帶來的挑戰，有望喚起黨員的參與熱情。副主委張書華表示，今年預估投票率落在45%至55%之間。



開票方式，據國民黨組發會主委許宇甄表示，全國383個投開票所都會在當地開票、計票，並輸入報票系統，中央黨部中山廳會即時報票，但開票、計票過程是在各地投開票所完成，中央黨部僅負責最終公布當選名單與票數。而各候選人也都有推派監察員，約1000多人，在各投開票所監看投開票過程。