陳以信請辭國民黨海外部主任　決心深耕台南

中評社台北10月18日電／國民黨主席選舉今天投票，國民黨海外部主任陳以信18日一早在臉書公開宣布請辭，陳以信在本屆“立委”失利後，地方上對於他可參選下屆市長、“立委”的臆測都有，他也不設限“下一步”，他今天受訪時表示，國民黨在台南一直欠缺耕耘的人，不論選市長、“立委”，目的無非是要選贏，今藉由請辭海外部主任表明在台南深耕的決心。



根據《中時新聞網》報導，陳以信原為不分區“立委”，身為歸仁子弟的他前年11月表態返鄉參選區域“立委”，去年投入第六選區參選，對上民進黨王定宇、無黨籍陳永和，最終，王定宇拿下8萬9235票、陳以信6萬4018票、陳永和3萬6985票。雖然鎩羽而歸，但陳以信選後位於台南市東區東寧路的“未來製造所”服務處仍持續開張，近來每周六也舉辦高中生辯論賽。



本屆“立委”選戰落幕後，他也持續深耕台南，假日幾乎都在台南跑攤，地方上對於他可能參選下屆市長、“立委”的臆測都有，他也不設限“下一步”，今天受訪時表示，國民黨在台南長期耕耘的人有限，不管是選市長或“立委”都不是選爽的，重點是要有一個能選贏的人選。



他說，其實自己早在去年就已請辭，但都被強力慰留，選在今天宣布請辭，正是因為不知道新任主席是誰，這時候離開，也是讓未來的黨主席有充分的用人空間。