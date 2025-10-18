國民黨主席選舉　王金平：投心目中人選

中評社台北10月18日電／國民黨主席選舉18日在各地舉辦投票，前“立法院長”王金平上午11時30分赴高雄路竹區社南社區活動中心投票，他受訪表示，6位候選人都很優秀，但還是要支持心目中人選，對於未來黨主席期許，盼能團結全民，獲得重新執政機會。



據《中時新聞網》報導，王金平表示，對於2026年各縣市首長選舉，國民黨要提名最優秀、最合適的人選，並加以輔選，“最起碼維持現在的席次，若能成長更好”，也希望未來黨主席要好好整合國民黨，發揮黨內團結力量，達成2026年、2028年選舉目標。



對於明年高雄市長選舉，王金平表示，國民黨應該很有希望能獲得勝選，這也是國民黨的期待與目標，但未來要如何處理像美濃大峽穀盜採、傾倒廢棄物等案，執政者必須要提出具體可行、快速、恢復現狀的方案，不要再讓高雄市土地河山受到迫害威脅，也希望檢調單位能追出事實真相，並釐清涉案人的法律責任。



針對《財劃法》修法爭議，王金平則指出，“行政院”應提案並邀請所有朝野委員，大家一起共同研討制定，“不能說絕對公平，但起碼要讓各縣市都能接受”；被問及下個月普發1萬元會如何運用？王金平則笑說“到時候再說吧！”，並指出感謝“立法院”願意通過此案，需要用1萬元幫助生活的人很多。