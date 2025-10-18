特朗普呼籲俄烏“就地”停火“各自宣稱勝利”

中評社北京10月18日電／美國總統特朗普17日在白宮與烏克蘭總統澤連斯基舉行會談後，呼籲俄羅斯與烏克蘭“就地”停火。澤連斯基重申烏克蘭需要“強有力的安全保障”。



新華社報導，特朗普在社交媒體發文表示，他“強烈建議”俄烏達成協議，“應當就地停下”，“各自宣稱勝利”。



特朗普與澤連斯基會談後離開白宮前往佛羅里達州海湖莊園度周末。抵達佛州後，他接受媒體採訪，敦促俄烏按照現有戰線“立即停戰”，“否則就太複雜了”。



特朗普在白宮與澤連斯基進行閉門會談前回答媒體提問，排除美俄烏領導人近期舉行三方會晤的可能性，並在美國可能向烏提供“戰斧”巡航導彈一事上降低了調門，說那將導致局勢“升級”。



澤連斯基離開白宮時，被問及是否對烏克蘭獲得“戰斧”導彈更加樂觀，回答說：“我很現實。”澤連斯基表示，他和特朗普討論了美向烏提供遠程武器問題，烏克蘭需要為此作出更多努力。至於在領土上讓步，這是一個“敏感”而“困難”的議題。



特朗普16日與俄羅斯總統普京進行時長兩個多小時的通話，主要討論結束俄烏衝突及其後的俄美貿易等議題，隨後宣佈兩人將在匈牙利首都布達佩斯舉行面對面會晤。會晤日期尚未確定。



今年8月，特朗普與普京在美國阿拉斯加州舉行會晤，但未達成任何協議。俄烏停火談判迄今陷入僵局。