美媒稱特朗普拒絕向烏克蘭提供“戰斧”導彈

中評社北京10月18日電／烏克蘭總統澤連斯基17日在美國白宮與美國總統特朗普舉行會談後發文說，雙方進行了“尖銳對話”，烏方希望美國就結束俄烏衝突向俄羅斯施加壓力。美國媒體報導稱，白宮會談“氣氛緊張”，特朗普拒絕向烏克蘭提供射程可覆蓋俄羅斯首都莫斯科的“戰斧”巡航導彈。



新華社報導，澤連斯基在社交媒體上寫道：“與美國總統特朗普長達兩個多小時的尖銳對話確實有助於推動戰爭走向終結。我們探討了所有關鍵議題——包括戰場態勢、遠程打擊能力與防空部署，當然還有外交前景……我們寄望于美國（向俄羅斯）施加壓力。”



澤連斯基在另一條帖文中說，他同歐盟委員會主席馮德萊恩、歐洲理事會主席科斯塔、北約秘書長呂特以及英國、德國、意大利、芬蘭、挪威、波蘭等歐洲國家領導人通話，通報了與特朗普會談的具體情況。他們的國家安全顧問將就後續步驟進行磋商，協調彼此立場。



美國阿克西奧斯新聞網站援引兩名知情人士的話報導稱，美烏領導人白宮會談“氣氛緊張”。特朗普告訴澤連斯基，“他不打算供應遠程‘戰斧’巡航導彈，至少是現在”。



報導稱，澤連斯基原本希望帶著美方提供“戰斧”巡航導彈的承諾離開華盛頓，結果發現特朗普“持完全不同的立場”，而背景就是前一天特朗普與俄總統普京進行了長時間通話。



美國有線電視新聞網援引多名知情人士的話報導稱，特朗普與澤連斯基的會談“氣氛緊張、言辭坦率，甚至時而‘令人不適’”。雙方在烏克蘭衝突前景問題上出現分歧，特朗普“直接而坦誠”地告訴澤連斯基，烏克蘭目前不會獲得其迫切需求的、足以射入俄羅斯腹地的遠程導彈。



當天早些時候，澤連斯基今年第三次到白宮與特朗普舉行會談。會談結束後，特朗普在社交媒體上發文說，他“強烈建議”俄烏達成協議，“應當就地停下”，“各自宣稱勝利”。澤連斯基離開白宮時，被問及是否對烏克蘭獲得“戰斧”巡航導彈更加樂觀，他回答說：“我很現實。”至於會不會在領土問題上讓步，這是一個“敏感”而“困難”的議題。