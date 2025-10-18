馬達加斯加現在怎樣了？

中評社北京10月18日電／在馬達加斯加爆發大規模示威遊行3周後，領導軍營嘩變的米夏埃爾·蘭德里亞尼里納17日在首都塔那那利佛宣誓就任該國總統。馬達加斯加當前局勢怎樣？政治動蕩為何爆發？未來局勢又將如何發展？



當前局勢如何



新華社報導，蘭德里亞尼里納現年51歲，他17日在馬達加斯加高等憲法法院宣讀誓詞。蘭德里亞尼里納表示，馬達加斯加迎來“歷史性轉折點”，將“開啟新篇章”。



記者在塔那那利佛市看到，首都局勢目前總體平穩，各類生活物資供應充足，市場價格保持穩定，社會秩序正在逐漸恢復。白天，市區大部分商鋪正常營業，宵禁措施也已正式解除。雖然街頭人流和車流較平日仍顯稀疏，超市內人流也較之前有所減少，但公共交通運行有序，居民日常出行正在逐步恢復。



自9月25日起，塔那那利佛等多座城市爆發大規模示威遊行，抗議頻繁發生的停水斷電。10月11日，塔那那利佛南部一處精銳部隊軍營發生嘩變，部分軍人加入示威遊行，要求總統安德里·拉喬利納下台。蘭德里亞尼里納是該部隊的一名指揮官。



13日晚，拉喬利納通過社交媒體發表視頻講話，稱自己因人身安全遭受威脅，已轉移至“安全的地方”。



14日，蘭德里亞尼里納在總統府宣佈正式接管國家政權。他宣佈暫停使用現行憲法、解散除國民議會外所有主要公共機構，並開啟最長兩年的政治“過渡期”。拉喬利納同一天發表聲明，譴責部分“叛軍派系”“政變和顛覆憲政秩序的企圖”，並強調自己仍在“全面履職”。



馬達加斯加曾是法國殖民地，1960年獨立。有媒體報導稱，拉喬利納已于12日乘坐法國軍機離開馬達加斯加。

