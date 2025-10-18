俄提議白令海峽修建“普京-特朗普隧道”

中評社北京10月18日電／俄羅斯負責對外投資和經濟合作的總統特別代表基里爾·德米特里耶夫日前提議，與美國合作，在白令海峽修建一條“普京-特朗普隧道”，以連接兩國並聯合勘探自然資源。美國總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基17日會晤，其間被記者問及此事，特朗普說提議“有趣”，但澤連斯基回應稱“不滿意”。



央視新聞援引法新社和路透社報導，德米特里耶夫16日晚在美國企業家馬斯克的社交媒體X平台提出上述設想。他說，在俄羅斯和美國阿拉斯加州之間建立“和平橋梁”的構想可追溯到冷戰時期，並發布了一張當年繪制的路線草圖，以及一張新隧道的可能路線示意圖。



德米特里耶夫提議由馬斯克旗下隧道建設企業博林公司承建這條隧道，理由是傳統造價成本超過650億美元，但借助博林公司的技術，可把成本控制到80億美元以內。



俄羅斯本土與阿拉斯加州之間隔著白令海峽，海峽最窄處寬約82公里，而美俄所屬島嶼之間的最近距離僅約4公里。



就在16日，特朗普與俄總統普京通電話，隨後宣布兩國元首近期將在匈牙利首都布達佩斯會晤。路透社報導認為，德米特里耶夫在通話後發出這個提議，意在以修建隧道對美發起“魅力攻勢”，重啟兩國關係。



按法新社說法，特朗普17日在白宮與澤連斯基會晤時，被記者問及俄方隧道提議時說：“一條從俄羅斯到阿拉斯加的隧道……有趣。”他稱自己剛得知這一潛在跨境項目，並詢問澤連斯基：“總統先生，你怎麼看？……你覺得這個主意怎麼樣？”澤連斯基則回應說：“我對此不滿意。”



馬斯克尚未對俄方提議作公開回應。



特朗普今年1月上任以來，美國政府對俄烏和談的態度一變再變：從最初揚言將在24小時內結束俄烏衝突，到隨後聲稱美方將退出斡旋，之後又說“開了個玩笑”。8月15日，特朗普與普京在阿拉斯加州安克雷奇市舉行美俄領導人4年多來首次面對面會晤，但未達成任何協議。俄烏停火談判迄今陷入僵局。



今年早些時候，特朗普施壓烏克蘭在領土問題上作出讓步以結束俄烏衝突，9月下旬又宣稱烏方有能力“奪回整個烏克蘭”。17日被記者問及烏克蘭是否需要以領土換和平時，特朗普只是說：“誰也不知道。”他還排除近期舉行美俄烏領導人三方會晤的可能性。