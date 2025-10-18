韓國將解除醫療系統最高級別危機

中評社北京10月18日電／韓國保健福祉部17日宣布，隨著醫院運營逐漸穩定，政府將於19日解除醫療系統最高級別危機。這標誌著這場持續近20個月的韓國醫療危機基本結束。



新華社報導，韓國保健福祉部長官鄭銀敬當天宣布，隨著今年大部分實習和住院醫生返崗，醫療系統“已經穩定”，醫療系統危機將在19日午夜解除。



鄭銀敬表示，醫療系統已基本恢復至正常運營水平的95%，急診和重症監護能力也幾乎恢復到危機前的水平。



隨著最高級別危機解除，韓國政府也將終止應急醫療系統的運作。該系統每月從國民健康保險基金中提取約2000億韓元（約合10億元人民幣），用於臨時提高醫療開支並維持基本醫療服務。



2024年2月，韓國政府發布醫學院擴招計劃，決定自2025學年開始的5年內，將高校醫學院招生規模每年增加約2000人，以解決醫生短缺問題。韓國醫療界強烈反對這一擴招計劃，稱此舉將引發過度醫療等問題。上萬名實習醫生和住院醫生陸續遞交辭呈、罷診離崗，造成醫療機構運行秩序混亂。韓國政府隨後將全國醫療系統危機級別提升至最高級“嚴重”。



今年4月，韓國政府軟化立場，宣布從2026學年起招生名額恢復至2025學年之前水平，但絕大多數離崗醫生仍未返崗。7月，韓國政府和醫療界代表重建協商機制，商討醫生返崗方案等事宜。