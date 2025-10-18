巴基斯坦與阿富汗周六會談討論延長停火協議

中評社香港10月18日電／巴基斯坦與阿富汗將在卡塔爾首都多哈舉行會談，阿富汗代表團已經啟程前往當地。政府發言人表示阿富汗高級別代表團由國防部長雅庫布率領，已經啟程往多哈，將與巴基斯坦官員，討論延長兩國停火協議等。



香港電台報導，較早時，阿富汗安全部門表示，巴基斯坦昨晚空襲阿富汗東部邊境帕克提卡省，造成至少17名平民死亡、另外16人受傷，包括婦女和兒童。



巴基斯坦軍方消息人士就說，昨日對阿富汗邊境地區的恐怖分子採取行動，擊斃最少70名武裝人員。