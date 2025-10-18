標普下調法國主權信用評級

中評社北京10月18日電／國際信用評級機構標準普爾17日晚發佈報告，將法國長期外幣發行人違約評級從“AA-”下調至“A+”，評級展望從“負面”調整為“穩定”。這是標普近一年半內第二次下調法國主權信用評級。



新華社報導，標普原定11月底公佈法國主權信用評級報告，但近期法國政局變化，該機構決定提前發佈報告。報告指出，儘管法國政府本周已向議會提交2026年預算草案，但法國“公共財政的不確定性依然很高”，這可能抑制投資和私人消費，影響經濟增長，進而拖累整體經濟表現。



報告認為，2025年法國公共財政赤字佔國內生產總值（GDP）的比重預計將達到政府設定的5.4%目標。但如果不額外採取有力措施削減赤字，法國財政整頓的進展將慢于預期。



法國經濟與財政部長羅蘭·萊斯屈爾18日在接受法國新聞廣播電台採訪時表示，標普下調法國主權信用評級是“對清醒和責任的呼籲”。他強調，為增強市場和評級機構信心，政府與議會必須共同努力通過預算案並保持財政穩定。



今年9月，另一家國際評級機構惠譽以政治動蕩持續、預算案久拖未決、債務水平持續上升為由，將法國長期外幣發行人違約評級從“AA-”下調至“A+”。穆迪公司預計本月24日發佈對法國的最新評級決定。