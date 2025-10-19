快評：鄭麗文當選國民黨主席的三大挑戰

中評社快評／由黨員投票產生的中國國民黨主席選舉18日晚揭曉，鄭麗文以超過50%的得票率當選，成為繼洪秀柱後第二位女性國民黨主席。今次國民黨主席選情激烈、戲劇性強，引起島內輿論乃至兩岸高度關注。



外界對鄭麗文的個人背景、從政經歷、參選政見已經相當熟悉。當今網絡時代，鄭麗文的“戰力”是其獨特優勢，也喚起了國民黨基層求新求變、世代交替的熱情，成為其勝選助力因素之一。但也不可否認，缺乏豐富的黨務和行政經驗也是鄭麗文的短板之一。



面對錯綜複雜的台灣政局、兩岸關係和外部環境，鄭麗文及其團隊恐怕沒有時間好好慶祝，須處理國民黨迫在眉睫的三大挑戰：



第一，盡快擺脫今次黨內選舉“刀刀見骨”的內鬥陰影，發揮“桶箍”作用力保2026地方選舉守住既有版圖。尤其是選戰後期，藍營再次出現分裂苗頭，若不能妥善處理，恐釀成重大危機。



第二，盡快明確藍白關係的定位、合作路徑、共同願景，並通過務實、具體、自下而上的協調合作，讓“藍白合”經受住2026、2028兩場選舉的考驗，避免2024選前功虧一簣的教訓重演。



第三，盡快凝聚黨內對兩岸路線、政策路線的共識，傳承20年前國共兩黨建立互信、聚同化異的精神，在國際大變局之下共謀兩岸關係和平發展、融合發展，有力引導台灣主流民意。



至於國民黨主席選舉後期，一些涉及“大陸介選”的無理指責和炒作，背後潛藏的藍營少數人對兩岸關係的錯誤認知，以及側面反映出民進黨“抗中”、“抹紅”的蠱惑程度，亦是值得深思的問題。

