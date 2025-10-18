金沙江上游昌波水電站成功實現大江截流

中評社北京10月18日電／10月18日，華電金上昌波水電站成功實現大江截流，標誌著中國在建規模最大的調壓室群水電項目正式進入大壩主體施工階段。



新華社報導，華電金上昌波水電站位於西藏自治區芒康縣與四川省巴塘縣交界的金沙江上游幹流上，是國家“十四五”規劃重點建設的金沙江上游清潔能源基地的重要組成部分。該電站裝機容量82.6萬千瓦，于2023年5月獲國家發改委核准，同年9月正式開工建設，計劃2028年首批機組投產發電。



據介紹，華電金上昌波水電站工程具有長引水、大洞室、大跨度、大規模地下工程等特點。“昌波水電站地處高地震烈度區，開挖過程中存在穿越區域斷裂帶、富水及高地應力洞段施工等複雜問題，因此在這裡進行洞室開挖是一個不小的挑戰。”華電金上昌波分公司工程管理部負責人萬東說，“昌波水電站圍繞打造精品工程目標，統籌安全、質量、進度與投資控制等，充分發揮參建各方力量，全力推進工程建設。”



記者瞭解到，自開工以來，華電金上昌波水電站以“綠電”建“水電”，採用各類新能源施工設備，施工節水設施配置率超90%，廢水回用率達100%；截流前累計放流短鬚裂腹魚、軟刺裸裂尻魚、硬刺松潘裸鯉等金沙江特有珍稀魚類14萬尾，推動水電開發與生態保護協同發展。



據悉，華電金上昌波水電站建成後，平均每年可發出清潔電能超43億千瓦時，相當於每年可節約標準煤約140萬噸，減少二氧化碳排放量近360萬噸，對於保障國家能源安全、優化能源結構，促進區域協調發展具有重要作用。

