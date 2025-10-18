高市能否當選？日本首相指名選舉三種可能結果

中評社北京10月18日電／據央視新聞：日本將於21日召集臨時國會，其間將舉行首相指名選舉，選出石破茂的繼任者。由於公明黨退出執政聯盟，自民黨新總裁高市早苗能否當選首相仍是疑問。當前日本各政黨如何博弈？



維新會與自民黨靠近 多個在野黨調整策略



本月15日，立憲民主黨、國民民主黨、日本維新會三個在野黨曾舉行黨首會談。三黨在國會議席數相對較多，如果能組建聯盟，推選統一競選者，將有望阻止高市早苗當選首相。但是，15日的會談中，三黨未能在政策方面達成一致。



隨著日本維新會退出在野黨陣營共選首相的協商，並與自民黨迅速靠近，最大在野黨立憲民主黨17日表示，將在首相指名選舉中投票給本黨黨首野田佳彥。另據日本共同社17日報導，公明黨高層當日表示，該黨開始調整策略，在首相指名選舉中，不會投票給在野黨黨首。



首相指名選舉會有哪些可能的結果？



分析認為，從目前的形勢來看，日本首相指名選舉有三種可能的結果。



第一種，自民黨與維新會組建執政聯盟，高市早苗當選日本首相。這種情況下，兩黨在國會眾參兩院的議席總數均未過半數，高市將面臨“少數執政”的困境，政策推行難度可能不小。



第二種，自民黨單獨執政，高市早苗當選日本首相。自民黨目前仍然是國會第一大黨，如果在野黨無法推選統一競選者，即便自民黨和維新會最終談崩，高市也可憑借自民黨在國會擁有最多席位的優勢獲勝。只是，缺乏執政盟友的支持會加大其執政難度。



第三種，在野黨成功組建聯盟並從中產生首相，目前看來，這一可能性較小。