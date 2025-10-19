劉宗夏：鄭麗文何以高票當選國民黨主席？

國民黨主席當選人鄭麗文。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月19日電（作者 劉宗夏）鄭麗文當選國民黨主席，除了她的能力跟口才外，最重要的因素是因為她抓住了一個勢。什麼樣的勢？這些年來民進黨不管執政還是在野，不斷地愚民洗腦台灣人，對內“去中國、去中華化”，對外無盡地舔美，還有醜化妖魔化中國大陸，藍軍內部對民進黨主戰的態度越來越強硬！



民進黨長期的扭曲洗腦禁不起時間考驗，除了刻意忽略“國民政府”對台灣的貢獻，把台灣經濟建設的功勞都歸於民進黨的英明領導，也試圖洗腦台灣人要相信美國老大的領導，不可以懷疑，然後貶低醜化中國大陸，但事實證明，大陸政府在國際的影響力與日俱增，國力也持續壯大。



藍軍一方面對於民進黨忽略“國民政府”對台灣長期建設的貢獻，並且醜化，感到憤怒，又對於民進黨事事配合外國勢力感到憂心，深怕台灣步上烏克蘭的後塵，導致兩岸中國人互相殘殺，民進黨的策略已經不是親美，而是不能懷疑美國，這種沒有格調沒有出息的風格，已經讓藍軍無法忍耐。



剛好鄭麗文又是對民進黨主戰態度鮮明，而且特別強調兩岸應該融合，抓住了藍軍內部主戰派高漲的心。她的高票當選，其實就是跟她本身的特質，然後又看準了趨勢，大膽地執行正確的策略，是懂得順勢而為的政治人物。



許多人對民進黨長期的不滿跟忍耐，都投射在對她的期待上，盼望她當選能夠改變國民黨的風格，要敢於跟民進黨鬥爭，要拿回兩岸政策的話語權，不要懼怕說自己是台灣人也是中國人，要把話講清楚，不是說自己是中國人就要投降對岸，這是民進黨長期的政治操作。



藍軍內部對民進黨有多不滿多憤怒，就對鄭麗文有多期待，期待一個真正敢戰的黨主席，而不是碰到敏感話題就退縮，怕影響選票，但是卻任由民進黨長期扭曲歷史的脈絡跟真相，藍軍期待一個敢跟民進黨真正開戰的領袖。



對於兩岸和平的期待，還有對於民進黨長期扭曲身份認同的不滿，因為過去威權統治過台灣一段時間，國民黨政治人物好像都背負原罪，不敢把話說開來，對於民進黨的扭曲洗腦都是退縮的態度，現在有一個人讓他們期待，鄭麗文抓住了這個勢頭。

