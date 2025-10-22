社評：大陸懲獨體系成熟 呈“三精三優勢”

國台辦官網懲“獨”專欄（網頁截圖） 中評社香港10月22日電（評論員 束沐）民進黨當局領導人“雙十演講”當天，國家安全部揭露3名受台軍情部門指導的網絡水軍，次日廈門市公安局發布征集台軍“心戰大隊”18人違法犯罪線索的懸賞通告。大陸這一波懲“獨”組合拳，不僅是對民進黨當局頑固堅持“台獨“分裂路線、煽動和操弄兩岸對抗的堅決反制，也象徵著去年5月以來，大陸在法治軌道上懲“獨”實施體系的日臻成熟。



梳理去年5月、特別是《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》（22條）發布生效以來，大陸依法懲“獨”主要有三條戰線：一是國台辦在向兩岸同胞征集線索的基礎上，補充和更新“台獨”頑固分子及其打手、幫凶的清單；二是公安和國安部門針對“台獨”網軍、水軍等從事“台獨”分裂、利用互聯網對大陸實施滲透破壞行動的台軍方及相關人員進行專案偵查；三是商務部門對配合“以武謀獨”的台軍工企業列入出口管制名單、繼續新增參與對台軍售美企列入不可靠實體清單等。



可以明顯發現，上述一系列懲“獨”措施與行動，不再局限於軍事、外交等傳統反制手段，標誌著懲“獨”的“治理工具箱”更豐富、更多元、更有力，大陸在反分裂鬥爭中，已經形成了一套目標清晰、法理嚴明、力量統合的依法懲戒體系。這套體系經過一年多的實踐檢驗，日臻成熟，呈現出“三精、三優勢”的鮮明特徵：



第一，懲戒對象更加精準。大陸懲“獨”嚴格以法律為准繩，將極少數“台獨”分裂勢力與廣大台灣同胞與區分開來。主要特點是，懲戒對象以受“台獨”分裂勢力指揮並策劃、從事違法犯罪活動的“建制性力量”及其人員為主。鑒於島內政治社會生態，確有一些被“台獨”分裂思想蠱惑、裹挾的普通民眾，但他們尚不在懲戒對象之列，更能凸顯出懲防並舉、寬嚴相濟的法治理念，也有力回擊了民進黨借大陸懲“獨”向台灣社會渲染恐懼感的政治圖謀。

