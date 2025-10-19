台灣光復80周年回顧前瞻研討會在福州舉行

會場 閩江學院副校長陳興明 中評社香港10月19日電（撰述 郭偉展）10月18日，第二屆閩江學院兩岸融合發展論壇——“台灣光復80周年之回顧與前瞻”學術研討會在福建福州舉辦。論壇由閩江學院主辦，閩江學院海峽兩岸融合發展研究院承辦。來自中國社會科學院、復旦大學、上海交通大學、廈門大學、中國文化大學、東海大學、北京聯合大學、南開大學、天津大學、上海台灣研究所、上海東亞研究所、北京工商大學、福建師範大學、福建社會科學院、寧波大學、華僑大學、陽光學院、中共廈門市委黨校、集美大學、廈門理工學院、閩南師範大學、廣西師範大學、廣西財經學院、四川農業大學等海峽兩岸高校、科研機構的近80位專家學者與會，共話光復歷史、共敘統一前景。



論壇設置開閉幕式、主旨報告、分組研討等環節。開幕式由閩江學院海峽兩岸融合發展研究院院長、廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深主持，閩江學院副校長陳興明、中華全國台灣同胞聯誼會副會長楊毅周、海峽兩岸關係協會副會長、全國台灣研究會副會長孫亞夫先後致辭。



在開幕式上，陳興明副校長回顧了閩江學院光榮的辦學傳統，該校作為紮根福建、面向兩岸的應用型高校，勇擔服務國家戰略與區域發展的使命，積極開展對台教育交流合作，並成立海峽兩岸融合發展研究院等涉台研究智庫，積極為福建構建全域融合發展新格局和福州打造兩岸融合發展示範區先行城市建言獻策，貢獻力量。

