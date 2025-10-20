誰的玻璃心碎了？學者熱議國民黨主席選舉

南京大學2025年兩岸關係學術研討會在10月18日至20日在江蘇南京舉行。（中评社 束沐摄） 中評社南京10月20日電（記者 束沐）10月18日晚，中國國民黨主席選舉結果揭曉，鄭麗文以超過50%得票率當選新一任黨主席。在19日上午舉行的南京大學2025年兩岸關係學術研討會上，國民黨主席選舉結果引發兩岸專家學者的高度關注和熱烈討論。



國民黨主席選舉結果 打碎兩顆“玻璃心”



中國社會科學院台灣研究所前所長、研究員周志懷表示，這次國民黨主席選舉打碎了兩顆“玻璃心”：第一顆是民進黨的“玻璃心”。他引用選後民進黨發言人對鄭麗文提出的“兩個希望、一個提醒”（希望國民黨將台灣利益置於政黨之上、共同面對當前台灣安全的挑戰），進而反問：民進黨什麼時候把台灣人民利益放在政黨利益之上？台灣為什麼不安全？民進黨其實心知肚明。周志懷認為，這說明民進黨現在還沒睡醒，沒有吸取大罷免失敗教訓。



周志懷認為，第二顆被打碎的，是國民黨反共老朽的“玻璃心”，這次選舉意味著老態龍鐘的“百年老黨”終於實現了世代交替。他借用毛澤東主席的名言“別了，司徒雷登”，表示“別了，國民黨的反共老朽們！這一頁已經翻過去了、走入歷史了”。



國民黨“弱中央”沒資源 地方山頭難擺平



台灣崑山科技大學講座教授丁仁方注意到，鄭麗文當選國民黨主席後，很多評論提到她接下來會面臨很多挑戰。他認為，國民黨是一個弱勢黨中央，不僅沒錢還要負責籌款，黨主席雖然有聲望、有地位，但權力有限，對藍營地方山頭恐號令難行，這是國民黨的常態。他認為，鄭麗文未來政治任務有兩大挑戰：2026和2028兩場選舉，若2026選舉失敗，未必能坐滿主席任期。此外，如何整合藍營內部各個山頭，以及整合藍白陣營，也是鄭麗文未來的挑戰。

