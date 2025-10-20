政局民意新變化　兩岸學者研判2026選情

中國社會科學院台灣研究所前所長、研究員周志懷（中評社 束沐攝） 中評社南京10月20日電（記者 束沐）今年暑期“大罷免”結束後，島內朝野鬥爭氛圍仍然熾烈，各黨派圍繞2026地方選舉提前展開部署，藍綠白三邊關係也出現新變化。在南京大學2025年兩岸關係研討會上，兩岸智庫學者就2026選情態勢展開研判，多名專家認為，2026選舉不僅是檢驗“藍白合”的指標、也是檢驗台灣民意是否發生結構性變化的指標。



中國社會科學院台灣研究所前所長、研究員周志懷表示，僅從單一罷免事件來觀察台灣民意變化，尚難得出“台灣政局與島內民意變化逆轉式拐點”的定論。他認為，除了處於意識形態兩端的深藍與深綠的投票立場較難改變外，大多選民目前對民進黨恐怕還只是想打“一巴掌教訓一下”而已。這其中既有對賴清德執政後沉迷於“反中抗中”和朝野對立，執政績效低下，應對風災自然災害失措的教訓，也有相當一部分因素是要教訓張狂的罷團和“青鳥”。



他分析，島內政局和兩岸關係對台灣民意變化的影響畢竟是十分複雜的。台灣不同層次選舉對島內民意的影響並不相同；島內“反中抗中”民意有變化、但不大，而且很不穩定；島內反“台獨”的力量與主張維持現狀的民意也沒有發生大的變化。“核三”延役與重啟“核四”兩次公投的結果完全相反，凸顯台灣民意的多變性。因此他認為大罷免後島內民意的變化只是“一過性”的弱變化，2026縣市長選舉結果是檢驗民意變化的重要風向標。



台灣崑山科技大學講座教授丁仁方表示，藍白已逐漸形成2028年下架賴清德的共識，在2026年九合一選舉必須也必然合作。只是藍白在各縣市基層各有不同的組織及支持者，地方選舉又有各種複雜的政治利益計算，藍白合作模式交換的目標很可能是跨選舉、跨縣市，就算兩黨高層彼此達成共識，也要有強勢作為及資源為後盾才能落實，很多條件目前看來仍不夠成熟。

