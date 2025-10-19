美國多地舉行示威抗議　反對政府多項政策

中評社北京10月19日電／包括紐約、洛杉磯、華盛頓、芝加哥等主要城市在內的美國多地18日舉行示威遊行，反對暴力打擊移民、強行派遣國民警衛隊進入美國城市、加徵關稅等多項特朗普政府執行的政策。組織者稱，參加抗議者多達數百萬人。



新華社報導，在紐約，超過10萬人參加了當天的示威遊行，其中包括美國國會參議院民主黨領袖查克·舒默。當地時間11時許，大批人群陸續向曼哈頓時報廣場集結，許多人手舉寫有“美國移民與海關執法局離開街頭”“憲法不是可有可無”等字樣的旗幟和橫幅，高呼“沒有法治就沒有和平”等口號，遊行隊伍隨後向曼哈頓下城緩慢行進。紐約市警察局說，和平示威遊行隊伍當天下午大部分已解散，警方未逮捕任何與抗議活動有關的人員。



曼哈頓居民戴維·卡波尼亞對記者說，美國農產品賣不出去，農民快破產了，物價也飛漲，數十億本來用於醫療補助和聯邦醫療保險的款項被挪作他用……一切都太糟糕了。



在加利福尼亞州聖迭戈，數千人在市政廳前舉行示威集會，之後沿警方劃定路線遊行至海邊，一路上不斷有人加入。當地警局說，海邊聚集的抗議人群達2.5萬人。抗議者反對美國政府的移民、衛生、教育、貿易等多方面政策，打出了“關稅是對我們徵稅”“要社會福利，不要富豪減稅”“拯救科學事業”等標語。



遊行組織方說，美國數百萬人當天在逾2700個城鎮參加了和平示威遊行，這是6月14日首次全美“不要國王”抗議活動的延續。



美國共和黨人士批評了遊行活動。共和黨籍眾議院議長邁克·約翰遜15日稱此次活動為“仇恨美國的集會”。



6月14日，美國各地爆發約2000場示威遊行，抗議活動以“不要國王”為名，反對特朗普政府移民、衛生、教育、立法等方面政策，共計數百萬人參加。