南京大學2025年兩岸關係學術研討會召開

南京大學2025年兩岸關係學術研討會19日上午在寧開幕。（中評社 束沐攝） 中評社南京10月20日電（記者 束沐）南京大學2025年兩岸關係學術研討會19日上午在寧開幕。來自海峽兩岸及港澳120餘名專家學者，圍繞抗戰勝利暨台灣光復80周年、台灣2026選舉及地方政治生態變化、中美關係調整對兩岸關係影響等話題展開深入探討。



開幕式上，海峽兩岸關係協會副會長仇開明表示，我們紀念台灣光復就是要銘記抗戰歷史，捍衛台灣光復、回歸祖國的勝利成果。從1985年清政府被迫將台灣割讓給日本，到1945年中國人民抗日戰爭取得偉大勝利，通過一系列具有國際法律效力的文件，中國從法律和事實上收回了台灣，即台灣是從中國領土中被分離出去的，最終又回到中國領土的版圖之內。紀念台灣光復在當前兩岸關係形勢下更具意義和重要。



他指出，當前世界百年未有之大變局加速演進，中美戰略博弈持續升溫，兩岸關係發展和祖國統一的大環境發生了重大而深刻的變化。近年來，大陸保持定力，強化塑造了有利於兩岸關係發展和祖國統一進程的新格局。今年以來，島內政治生態也有新的發展變化，在新形勢下，如何辯證看待台海局勢變化、管控風險挑戰、加強融合發展、推進祖國統一，值得我們共同探討。



仇開明表示，南京大學是對台研究重鎮，多年來湧現了一系列重要成果。他相信在此次研討會上，兩岸專家學者圍繞相關議題深入交流，相互啟發，進一步凝聚共識。



江蘇省政協黨組成員、副主席、省海峽兩岸關係研究會會長姚曉東表示，當前台海局勢處於深刻而複雜的演變之中，島內“台獨”分裂勢力和外部干涉勢力挑釁不斷升級，今年7月26日和8月23日，針對賴清德、民進黨推進的“大罷免”，台灣民眾兩次說不，不僅否定了民進黨打擊異己、撕裂社會的惡鬥鬧劇，更表明任何“台獨”分裂和政治操弄都不得人心，必然失敗。



他指出，“九三閱兵”舉世矚目，場面震撼，許多台灣同胞專程前來共同見證這一歷史性時刻，大家都為國家發展強大而感到無比自豪。台灣同胞的抗日鬥爭從未停歇，他們始終與祖國同呼吸共命運。真相不容歪曲，堅持正確的二戰史觀和抗戰史觀，才能防止悲劇重演。兩岸專家學者責無旁貸，要用無可辯駁的事實論證揭穿“台獨”分子竭力編造和散布的謊言。



姚曉東說，兩岸同胞同根同源、同文同種，真誠期待各方借此平台對話未來，攜手現實，在交流中遇見真知灼見，在碰撞下迸發思想火花，共同促進涉台學術研究邁向新高度，為推動兩岸和平發展、融合發展和推進祖國統一進程提供更多智力支持。

