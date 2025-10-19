特朗普：美軍摧毀“運毒潛艇”　遣返兩幸存者

中評社北京10月19日電／美國總統特朗普18日晚在社交媒體發帖稱，美軍日前在加勒比海域對一艘“運毒潛艇”進行打擊，打死潛艇上四人中的兩人，兩名幸存者分別被送回原籍國厄瓜多爾和哥倫比亞受審。



新華社報導，特朗普在帖文中稱，這艘“運毒潛艇”正沿一條販毒運輸航線駛向美國，美國情報部門確認潛艇上主要載有非法麻醉品。



特朗普確認，潛艇上四人中有兩人被美軍打死，其他兩人分別被遣返至原籍國厄瓜多爾和哥倫比亞受審，行動中無美軍人員傷亡。



特朗普帖文還附有一段約30秒的視頻。視頻顯示，美軍對浮在海面航行的潛艇進行打擊，潛艇發生爆炸後冒出煙霧，隨後沉入水中。



這是美方今年9月宣稱在加勒比海域打擊所謂“運毒船”後首次出現生還者。特朗普17日首次證實這起事件，但未證實是否有人在事件中生還，也未就所謂“運毒潛艇”提供任何證據。此前有媒體報導說，美軍此次行動發生在16日。



近期，美國以打擊販毒為由，在委內瑞拉附近加勒比海域部署多艘軍艦。特朗普政府此前已宣稱在委內瑞拉附近公海擊沉5艘所謂“運毒船”並打死27名“毒販”。而美國緝毒署近年報告顯示，委內瑞拉並非是流入美國毒品的主要來源地。



委內瑞拉多次指責美國意圖通過軍事威脅在委搞政權更迭，並在拉美進行軍事擴張。歷史上，美國中情局曾多次在拉美策劃、發動或參與政變。