哈馬斯譴責以色列推遲開放拉法口岸

中評社北京10月19日電／央視新聞報導，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）18日晚發聲明譴責以色列方面繼續關閉拉法口岸的決定，認為這違反加沙停火第一階段協議。



聲明指出，以方的決定“是對停火協議條款的公然違反，也是對調解方和擔保方所作承諾的背棄”。聲明警告，持續關閉口岸、阻止傷員病患通行、阻礙搜救設備運入，將導致“遺體搜尋與移交工作延誤”。



聲明強調，自協議生效至今以方“已累計違反協議47次，造成38人死亡、143人受傷”。這些行徑“再次證實了以色列的侵略意圖，及其對超200萬加沙人持續封鎖的政策”。



哈馬斯在聲明中敦促調解方與擔保方“緊急採取行動，向以方施壓立即開放拉法口岸，強制其履行協議全部條款，停止針對加沙人民的罪行”。



巴勒斯坦駐埃及大使館18日早些時候發表聲明說，在與埃及相關部門協調後，拉法口岸將於10月20日重新開放，方便目前居住在埃及並希望返回加沙的巴勒斯坦人通行。



巴勒斯坦消息人士證實，巴勒斯坦駐埃及大使館與埃及政府和國際各方協調，已確定了巴勒斯坦人從埃及等地返回加沙地帶的程序，優先安排傷員通行，而以色列軍隊屆時將在口岸周邊一公里範圍內重新部署。



但以色列總理辦公室當天稍後發表聲明稱，拉法口岸是否重新開放取決於哈馬斯能否移交所有被扣押人員遺體，“在另行通知之前”，拉法口岸繼續關閉。



拉法口岸位於加沙地帶南端，連接埃及邊境，是國際人道主義援助物資進出加沙的主要通道。根據加沙停火第一階段協議，拉法口岸應於15日重新開放，但以色列政府以哈馬斯未能按時移交所有被扣押人員遺體為由，持續關閉該口岸。