國家安全機關破獲美國家安全局重大網絡攻擊案

中評社北京10月19日電／據央視新聞：記者從國家安全部瞭解到，近期，國家安全機關破獲一起美國重大網絡攻擊案，掌握美國國家安全局網絡攻擊入侵中國國家授時中心的鐵證，粉碎美方網攻竊密和滲透破壞的圖謀，全力守護“北京時間”安全。



國之重器不容有失



國家授時中心位於陝西省西安市，承擔“北京時間”的產生、保持和發播任務，為國家通信、金融、電力、交通、測繪、國防等行業領域提供高精度授時服務，還為測算國際標準時間提供重要數據支撐。國家授時中心自主研發了世界領先的時間自主測量系統，還建設有國家重大科技基礎設施——高精度地基授時系統，相關設施一旦遭受網攻破壞，將影響“北京時間”的安全穩定運行，引發網絡通信故障、金融系統紊亂、電力供應中斷、交通運輸癱瘓、空天發射失敗等嚴重後果，甚至可能導致國際時間陷入混亂，危害損失難以估量。



機關算盡原形畢露



經國家安全機關縝密調查發現，美國安局針對國家授時中心的網攻活動蓄謀已久，呈現遞進式、體系化特點。2022年3月25日起，美國安局利用某境外品牌手機短信服務漏洞，秘密網攻控制國家授時中心多名工作人員的手機終端，竊取手機內存儲的敏感資料。2023年4月18日起，美國安局多次利用竊取的登錄憑證，入侵國家授時中心計算機，刺探該中心網絡系統建設情況。2023年8月至2024年6月，美國安局專門部署新型網絡作戰平台，啟用42款特種網攻武器，對國家授時中心多個內部網絡系統實施高烈度網攻，並企圖橫向滲透至高精度地基授時系統，預置癱瘓破壞能力。



國家安全機關發現，美國安局網攻活動多選在北京時間深夜至凌晨發起，利用美國本土、歐洲、亞洲等地的虛擬專用服務器作為“跳板”隱匿攻擊源頭，採取偽造數字證書繞過殺毒軟件等方式隱藏攻擊行為，還使用了高強度的加密算法深度擦除攻擊痕跡，為實施網絡攻擊滲透活動可謂無所不用其極。國家安全機關見招拆招，固定美方網攻證據，指導國家授時中心開展清查處置，斬斷攻擊鏈路，升級防範措施，消除危害隱患。

