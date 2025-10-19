藍營憂鄭麗文令不出黨中央　朱立倫回應

中評社台北10月19日電／國民黨主席選舉結束，未來將由鄭麗文接棒。現任黨主席朱立倫出席活動時表示，他會妥善完成交接，未來將以“永遠的志工”身分協助培養黨內年輕人，也相信國民黨在鄭麗文帶領下會愈來愈強。至於黨內有些人擔憂鄭麗文與大陸關係親近，而且可能令不出黨中央，朱立倫回應，大家自然會有期許與擔憂，但此刻最重要的就是團結，全黨的目標應該一致對外，讓國民黨變得更好。



中時新聞網報導，朱立倫說，他在黨內最適合的角色是“永遠的志工”。從民代到地方首長，再到“中央”服務，他始終抱持感恩之心。未來希望能回饋社會，並協助培養更多黨內年輕世代。明年有許多年輕人將投入選舉，只要有人需要幫忙，他一定全力相挺，讓國民黨一代比一代更好。



外界對此次黨主席選舉存有憂慮，媒體人趙少康指出，國民黨未來恐出現“令不出黨中央”的情形。



對此，朱立倫表示，每任黨主席都相當辛苦，盼國民黨在鄭麗文帶領下愈來愈強，如今大家有期許也有擔憂，但應該想到最希望國民黨內亂的正是對手，因此此刻最重要的是團結努力。他也說，自己心情相當輕鬆，並祝福新任黨主席鄭麗文。



朱立倫提到，自己任期尚有十余天，一定會盡最大努力，完成交接工作，也希望新團隊在鄭麗文領導下順利接軌，讓國民黨在未來更加團結。



針對外界提到鄭麗文在參選過程中多次批評黨中央，朱立倫表示，他沒有任何問題，大家都是同志，彼此應互相打氣。全黨的目標是一致對外、讓國民黨更強，他以輕鬆、期待與祝福的心情面對未來。



朱立倫指出，他相信鄭麗文有許多新想法，朝野之間仍須合作，一切以人民為本、團結為主，“中華民國”才是最重要的。國民黨雖為在野黨，也要扮演好強力監督的角色，相信在鄭麗文帶領下能做到。



至於有地方議員憂心鄭麗文被貼上“紅統”標籤，恐影響2026年選舉。朱立倫表示，民進黨已經起跑，國民黨更應給予祝福並團結一致，讓政黨更強、更好。多數縣市長選戰已完成布局，但仍有許多地方議員與年輕朋友需要繼續努力，“多加油、少擔心”。