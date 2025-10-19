憂令不出黨中央　藍營籲鄭麗文組決策圈

中評社台北10月19日電／國民黨主席選舉落幕，前“立委”鄭麗文成為國民黨史上第二位女性黨魁。藍營內部建議，鄭麗文應該及早備戰，盡快拜訪準備參與2026地方縣市首長的參選人，廣納其他競選團隊的優秀人才；另有不具名藍委認為，鄭麗文雖獲得6萬多票，但這是少數中的少數人，建議鄭麗文組創溝通平台，納入地方縣市首長與“立院”黨團推派人選，在未來決策時，可以一起溝通國民黨重大政見的方向，避免分歧。



中時新聞網報導，不具名國民黨“立委”則說，外界都說鄭麗文是過半黨主席，不過鄭其實是史上得票最低的黨主席，比前黨主席江啟臣、洪秀柱都還要低；從此角度觀察，鄭麗文的統合能力可能會出現問題，國民黨有33萬名黨員，衹有13萬人投票，6萬多人投給鄭麗文，這不管是在全台灣抑或是國民黨支持者來說，都是少數中的少數。



該名國民黨“立委”表示，鄭麗文應該要履行競選政見的“集體領導”，並且貫徹到底。藍委舉例，譬如可以在黨內建立一個溝通平台，讓地方首長、“立法院”黨團推薦的人加入決策圈，一起合作，減少衝突與分歧，否則真的會令人擔憂出現令不出黨中央的情形；如果做好這點，黨中央的人事布局如何分配其實相對沒那麼重要。



國民黨“立委”王鴻薇表示，鄭麗文勝選後，其他候選人都在第一時間展現風度表達祝賀，但不可諱言，這次選舉過程相當激烈。她呼籲鄭麗文盡速修復與其他陣營的關係，尤其在新領導團隊尚未成形之際，若能廣納其他競選團隊的優秀人才，共同攜手，將是凝聚黨心的良好方向。



王鴻薇指出，鄭麗文當前的首要任務是2026年地方選舉與2028年“總統”“立委”大選，民進黨預計明年初將推出縣市長人選，她建議鄭麗文儘快拜會國民黨各縣市長連任者與準參選人，就政策與路線充分溝通，讓2026年選舉一定要贏，而且贏得漂亮。