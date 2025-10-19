國民主席選舉落幕　牛煦庭點出建制派焦慮根源

中評社台北10月19日電／國民黨主席選舉落幕，前“立委”鄭麗文正式當選黨主席。國民黨“立委”牛煦庭表示，現在“建制派”的焦慮源於準備不足，這場選舉最終呈現“由下而上”的基層行動，影響力反超“由上而下”的表態。若全黨能體認由下而上才是選戰硬道理，並提前準備，對2026與2028不需過度焦慮。



中時新聞網報導，牛煦庭先說，恭喜鄭麗文在鬥志昂揚的氛圍下勝出，並提醒外界不要忽略朱立倫主席任內的辛勞與成績。牛也提到，有些事該隨著選舉結束而停止：不過激情已過，鄭麗文的首要任務就是整合，黨內此時任何奚落、嘲諷、甚至謾罵黨內同志的聲音，都應立刻停下，贏得選舉後仍耍嘴皮，對團結整合、一致對外毫無助益，而僅憑“狂粉”不足以贏得大選，國民黨過去已付出代價，不應重蹈覆轍。



他也提到，各界對鄭麗文的惡意推定應當停止，政治人物的評價應建立在行為而非言詞，選舉期間言詞激情，掌權後多所顧慮屬政治常態。對於鄭主席可以懷疑、辯證、甚至在必要時反制，但理應給予新黨中央一些時間，觀察實際表現，而非主觀臆測、倉促定論。



牛煦庭指出，情緒需要出口，但若選舉語言在選後喧賓奪主、成為焦點，最高興的鐵定是民進黨。反觀“建制派”的焦慮源於準備不足，這場選舉最終呈現“由下而上”的基層行動，影響力反超“由上而下”的表態。若全黨能體認由下而上才是選戰硬道理，並提前準備，對2026與2028不需過度焦慮。



他表示，既然這場選舉是由下而上的勝利，就不該再回到由上而下的領導。違逆基層民意終將受反噬，兼容並蓄方能發揮戰力，鄭麗文能否打造“集體領導”，將是重要指標。



牛煦庭最後說，政治變化多端，“三步之外一片漆黑”，但若因恐懼而裹足不前，就永遠不會有路，唯有勇敢前行，才能開創新局。