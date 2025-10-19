憂分裂？藍委祝賀鄭麗文不約而同提團結

中評社台北10月19日電／國民黨主席選舉結束，鄭麗文以6萬多票當選；國民黨“立委”紛紛對此表達祝賀，認為這是黨內革新的契機，也象徵新局的開始，民眾對國民黨仍有深切期待，期盼黨中央在新任主席鄭麗文的帶領下，持續壯大、守護“中華民國”，也希望黨主席選舉結束後，全黨能夠團結一致向前行。由於此次選舉過程紛擾不斷，黨內“立委”恭賀時不約而同提到團結，遭到外界聯想是否藍營內部已有其擔憂。



中時新聞網報導，許宇甄指出，過去四年在黨主席朱立倫主席帶領下，國民黨走過挑戰、也創造成果，成功完成一屆任期，這是全黨共同努力的成果。



許宇甄提到，國民黨在組織再造、青年參與與社群推廣上皆有長足進步，從地方治理到“立法院”席次，均展現穩健成長。她強調，民眾對國民黨仍有深切期待，相信新任主席能帶領團隊繼續守護“國家”、贏得人民信任。



李彥秀則說，恭喜鄭麗文主席高票當選，開創革新、任重道遠，相信國民黨能承先啟後、開創新局。她也感謝郝龍斌、羅智強、張亞中、卓伯源與蔡志弘等參選人投入，讓國民黨展現更多元與活力，黨主席選舉結束後，正是全黨團結一致、共同面對挑戰的起點。



王鴻薇表示，恭喜鄭麗文主席當選，呼籲全黨團結一致，繼續前行，迎接未來挑戰。



同樣參與黨主席選舉的羅智強也發文表示，感謝一路相挺的支持者與夥伴，並承諾未來將以更大行動凝聚黨內力量，真誠與民眾黨合作，持續監督民進黨施政。羅坦言，連續三場硬仗讓身心達到極限，接下來將恢復清晨健走，重新調整節奏、善待身體，迎向新的挑戰。