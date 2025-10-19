郝龍斌敗選　蔡正元爆禍首：配角搶戲害死主角

中評社台北10月19日電／前“立委”鄭麗文當選國民黨主席，打敗郝龍斌、羅智強、張亞中、卓伯源、蔡志弘等5人。針對資深媒體人趙少康力挺前台北市長郝龍斌競選國民黨主席，卻於日前質疑中國大陸介選，引發爭議。前“立委”蔡正元表示，趙少康又不承認錯誤，把郝龍斌給害死；有時候配角搶戲，會害死主角。



中時新聞網報導，蔡正元18日在《中天辣晚報》節目中表示，鄭麗文在高市早苗的案子裡面，絕對是犯了錯，那是不必要談、也不必要提的事情，但是她後來的危機處理還算及格。但是相對的郝龍斌面對境外勢力的指控，還延伸到“紅統”，郝龍斌可能基於跟趙少康的交情，所以沒有做很清楚的切割，所以趙少康這樣的說法害死郝龍斌。



蔡正元接著表示，郝龍斌也很難處理，而且趙少康又不承認錯誤。如果趙少康說很抱歉，他們弄錯統計數字，然後道歉，對郝龍斌會有很大的幫助。結果他一咬到底，認為他絕對沒錯，把郝龍斌給搞死。有時配角搶戲，會害死主角，郝龍斌實在是無妄之災，那個對他來講，傷害很大。但如果他站在郝龍斌的立場上，說要跟趙少康切割，是蠻困難的，有時候也沒辦法。



蔡正元舉例指出，本來在組織運作底下，郝龍斌在雲林要贏鄭麗文很多才對，但這件事之後，兩人距離拉近了。他不禁表示，有時候助選員本身會給候選人惹來麻煩。