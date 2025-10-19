在野整合？黃國昌證實與柯文哲深談聯合政府

中評社台北10月19日電／國民黨主席選舉18日舉行投、開票，由鄭麗文勝出。台灣民眾黨主席黃國昌隨即表達誠摯祝賀，並強調民眾黨將致力推動“聯合政府”，結合社會各界有志之士，透過跨黨派力量打破民進黨長期一黨專擅的局面。他透露，昨晚已與前主席柯文哲會面，針對聯合政府的推動與組成展開深入討論，顯示在野整合工程正式啟動。



中時新聞網報導，黃國昌19日受訪時坦言，昨晚與柯文哲在一起，雙方針對聯合政府的理念、架構與具體步驟進行長談。他表示，聯合政府推動的起點並非“位置分配”，而是理念、政策與願景的協商共識，“我們如同所有台灣公民一樣，推動聯合政府一定要先談理念政策，而非職位安排”。



黃國昌指出，民眾黨觀察到日本自1993年起便已出現聯合內閣，展現高度包容與穩定性，幾乎能百分之百通過法案，“這是成熟民主的表現，也是台灣值得借鏡的方向”。他提到，柯文哲在“總統”大選期間就提出“大聯合政府”構想，希望打造一個海納百川、容納不同黨派與專業人才的開放政府。



針對後續具體行動，黃國昌說，民眾黨目前將以2個軸線推動：首先是籌辦“第一場聯合政府研討會”，探討地方層級的聯合治理理論，並已邀請外國學者線上參與，未來盼能來台發表專題演講。其次，政策會也正規劃“地方政府聯合政府展望”議程，持續深化理論與實務結合。



黃國昌強調，民眾黨推動“聯合內閣”“不是為了分配位置”，而是要正視各黨之間理念的異同與可合作空間，“我們一定開大門、走大路，讓大家明白我們的方向”。