綠給鄭麗文2期盼1提醒　藍冷回：您哪位？

中評社台北10月19日電／民進黨在國民黨主席選舉結果出爐後，拋出“兩個期盼、一個提醒”，希望國民黨勿將政黨利益置於台灣安全之上，並且不要做出傷害台灣的事。而國民黨旋即在臉書回嗆“您哪位？”；國民黨美女發言人楊智伃也在社群網站Threads留言回應“干卿底事？”；國民黨“立委”徐巧芯也說“不需要民進黨專屬高中生提醒謝謝”，藍綠火藥味濃。



民進黨發言人吳崢表示，第一，期盼朝野將“台灣安全、主權優先”置於政黨利益之上；第二，期盼國民黨在“國會”以理性監督、積極問政為原則，不再以意識形態杯葛或推動“違憲”違法法案。同時他提醒，必須嚴防大陸透過各種境外滲透手段干預台灣民主。



中時新聞網報導，國民黨則以簡短貼文回應民進黨評論，語帶嘲諷地反問“您哪位？”並透過發言體系強調，面對嚴峻的政治環境與社會挑戰，國民黨不僅要推動改革，亦負有整合力量、重新出發的使命。黨內定調兩大選戰時程：其一，2026 年地方選舉被視為第一個關鍵檢驗，將以穩健步伐強化地方戰力，爭取成為各縣市選民“最信任的選擇”；其二，2028年“總統”與“立委”選舉布局列為重中之重，將從黨務體系、人才培育著手深化改革，以行動展現重返執政的決心。



國民黨並表示，在主席當選人鄭麗文的帶領下，將以團結為優先，逐步贏回民眾信任與託付，開啟“新時代”路線。整體而言，一邊呼籲理性監督與“國安”共識，一邊宣示組織整備與選戰目標，顯示藍綠在議題攻防之外，也已把戰場拉向2026與2028的長期賽局。