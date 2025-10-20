兩岸同追《沉默的榮耀》 涉台專家談意義

劉相平介紹了《沉默的榮耀》主角吳石之子吳韶成與南京大學的淵源。（中評社 束沐攝） 中評社南京10月20日電（記者 束沐）首次刻畫1949年國民黨遷台後中共地下工作歷史的跨兩岸“現象級”熱播劇《沉默的榮耀》18日晚播出最後一集“大結局”，次日舉行的南京大學2025年兩岸關係研討會上，大陸涉台專家學者熱議該劇，深入揭示背後歷史脈絡與特殊意義。



海峽兩岸關係協會副會長仇開明表示，我們要始終堅持引導兩岸同胞在重溫台灣光復的光輝歷程中凝聚共識。“大家在昨天看到了《沉默的榮耀》結局”，他說，我們要在緬懷先烈的不朽功勛中汲取力量，認清民進黨當局“台獨”分裂的本質和危害，堅持正確的歷史觀、民族觀和國家觀，共享一個偉大國家的尊嚴和榮耀，以做堂堂正正的中國人而驕傲和自豪。



南京大學歷史學院教授、台灣研究所所長劉相平介紹了《沉默的榮耀》主角吳石之子吳韶成與南京大學的淵源。他說，劇中對吳韶成這部分描寫得並不深入，但經過學校批准調閱檔案後，他發現，吳韶成先在上海交大讀書，後來通過吳石的關係轉到中央大學經濟系，1948年秋天入學、1952年畢業。



劉相平介紹，吳韶成在學期間已經參加學生運動，吳石曾讓他赴台，但他不想去，後來吳石給了他20美元，之後留了張紙條“有事情找何康”。何康曾經在台灣擔任吳石的聯絡人，後來因為上海已經解放了，何康已經暴露了公開身份，所以撤回大陸。



“雖然吳韶成並不知道他父親已經在幫共產黨做事情，但是他自己個人積極參加瞭解放鬥爭和事業。”劉相平認為，吳家的家庭氛圍積極向上，心中充滿了人民，由此再次證明了台灣問題是國共兩黨內戰的歷史延續，至今仍未解決，也確實證明了海峽兩岸都是一家人，“下面我們要做的，就是共同為中華民族偉大復興而努力奮鬥”。



海峽兩岸關係研究中心副主任任勉表示，《沉默的榮耀》由2022年出版的《血沃寶島》改編而來，該書整合併披露了大量散布在檔案館中的中國共產黨在台資料。他舉例說，台灣光復後台糖第一任總經理、台灣電力公司第一任總經理、台灣鐵路局的第一任局長都是中國共產黨黨員，“我們中國共產黨從來沒離開過台灣，永遠與台灣同胞血脈相連、在一起”。

