社評：共守政治基礎 同譜復興新篇

國民黨主席當選人鄭麗文。（中評社圖） 中評社香港10月20日電（評論員 楊流昌）10月19日，中共中央總書記習近平致電祝賀鄭麗文當選中國國民黨主席，鄭麗文隨即復電致謝。這一跨越海峽的政治互動，以“九二共識”為紐帶，以民族復興為座標，向兩岸同胞傳遞出清晰而溫暖信號：堅持共同政治基礎，深化兩黨交流合作，始終是推動兩岸關係和平發展、守護台海和平穩定的定盤星；攜手增進同胞福祉、共促民族復興，更是全體中華兒女的共同心願與歷史責任。



堅守共同基礎，方能行穩致遠。習近平總書記在賀電中明確指出：“多年來兩黨在堅持‘九二共識’、反對‘台獨’共同政治基礎上，推動兩岸交流合作，致力維護台海和平穩定，增進兩岸同胞親情福祉，成效積極。”這一總結，既是對兩黨互動歷史的客觀回顧，更是對兩岸關係發展規律的深刻把握。



“九二共識”的核心是一個中國原則，精髓是兩岸同屬一中。1992年，兩岸雙方經由香港會談及其後函電往來，達成“各自以口頭方式表達堅持一個中國原則”的共識，由此開啟兩岸制度化協商大門。2008年後，在堅持這一基礎上，兩黨推動兩岸關係實現歷史性轉折，從緊張動盪走向和平發展：兩會協商簽署23項協議，兩岸直航、陸客赴台、ECFA生效等突破不斷，同胞往來規模從年均數百萬人次躍升至數千萬人次，經濟融合日益緊密，文化認同持續加深。歷史反復證明，“九二共識”是兩岸關係的政治基礎，堅持這一基礎，兩岸關係就能克難前行，台海和平就有根本保障。



當前，世界百年變局加速演進，台海局勢面臨複雜挑戰。民進黨當局上台後拒不承認“九二共識”，勾連外部勢力謀“獨”挑釁，嚴重破壞兩岸關係和平發展，損害台灣同胞切身利益。在此背景下，兩黨領導人互致函電，重申對“九二共識”的堅守、對反對“台獨”的堅持，正是要以政治互信對沖風險，以共同立場引領方向，為動盪的兩岸關係注入穩定性。



心繫同胞福祉，共繪融合圖景。“增進兩岸同胞親情福祉”“為兩岸人民謀取最大福祉”——從習近平總書記的期許到鄭麗文的回應，對同胞利益的關切貫穿始終。這不僅是兩黨的政治承諾，更是大陸對台政策“以人民為中心”理念的生動體現。



兩岸同胞骨肉天親，是命運與共的一家人。大陸始終將台灣同胞視為發展進程的參與者、受益者，而非旁觀者、對立面。近年來持續推出“31條措施”“26條措施”“11條措施”等惠台利民政策，擴大台灣同胞在大陸學習、就業、創業、生活的同等待遇，就是要讓台灣同胞共享大陸發展機遇，有更多獲得感。即便在民進黨當局阻撓下，兩岸民間交流依然熱絡：海峽論壇連續舉辦17屆，吸引數萬名台胞參與；台商投資大陸持續增長，2024年新增台資項目超4000個；兩岸青年交流、基層互動更趨深入……這些事實充分說明，只要堅持共同基礎，兩岸同胞完全可以攜手創造美好生活。

