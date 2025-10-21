趙春山：鄭麗文當選　但別忘了賴清德還當權

淡江大學榮譽教授趙春山（中評社 束沐攝） 中評社南京10月21日電（記者 束沐）台灣淡江大學榮譽教授趙春山19日在參加南京大學2025年兩岸關係學術研討會的分組討論上，就鄭麗文當選中國國民黨主席後的兩岸關係形勢發表評論與觀察。他表示，鄭麗文當選黨主席對國民黨來說是一個新的轉機，但未來2年的關鍵時期仍然是賴清德當政，做民進黨的工作也很重要。他相信，兩岸關係的前途是光明的。



趙春山首先說，現在大家都把注意力都放在國民黨主席選舉上，但他提醒，在未來兩年多的時間內，仍然由民進黨賴清德執政，“我認為這是兩岸關係的關鍵時刻”。2028年台灣有選舉，美國也有選舉，而中共2027年底將召開二十一大，從現在到2028年的關鍵時刻，在台灣執政的仍然是賴清德，目前沒有任何人可能在這段時間內將他罷免。



趙春山分析，民進黨擁有龐大的行政權力，並且懂得運用他們的行政權力，而過去國民黨有權力時，卻不懂得如何使用。他建議，不僅要做國民黨的工作，還要做好對民進黨的工作。



“至少未來這兩年多的關鍵時刻，我相信兩岸都希望和平，但你怎麼知道2028年美國不會惹是生非？”特朗普是一個不可預測的人，而不可預測就是他創造的談判籌碼，隨時讓對手不知道自己在想什麼，讓對手疲於奔命。



趙春山說，有接觸才會有互動，在未來兩年多裡，如果兩岸完全不來往，而國民黨又沒有執政，鄭麗文將會忙於國民黨內部整合，尤其對於很多國民黨的“老人”而言，他們會質疑，“怎麼回事？為什麼會有民進黨出身、過去喊過‘台獨’、參加過野百合的人居然做我們的黨主席了？”因而他認為，當初支持鄭麗文的一些人，當選後應保持冷靜和低調，以利內部整合，否則是“幫倒忙”、落人口實。



趙春山表示，鄭麗文當選對國民黨來說是一個新的轉機，做不好就成為危機，做得好就成為契機，因而鄭麗文“任重道遠”、應該“穩中求進”。他提醒大陸，不要忘記，未來兩年關鍵時刻執政的還是民進黨，而且既然有人喊“大陸介選”，那麼美國人是怎麼想的？美國人會怎麼跟華府交代？



“兩岸關係的前途是光明的”，在趙春山看來，大陸的領導層頭腦清醒，每人都把自己的事情做好、把地方建設好，中國大陸只要維持成長和穩定，把承前啟後的十五五規劃發展好，這就是光明的前途所在。