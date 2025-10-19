法內政部長：盧浮宮被搶文物價值“無法估量”

中評社北京10月19日電／新華社援引法國媒體報導，數名蒙面人員19日潛入法國巴黎盧浮宮博物館，搶走了一批珍寶。法國內政部長洛朗·努內茲說，被搶文物的價值“無法估量”。



根據法媒披露的初步細節，數名蒙面人員從靠近塞納河一側的施工工地進入博物館內，在藏有大量珍寶的阿波羅長廊作案。



努內茲在接受法媒採訪時說，這起“重大搶劫案”由“一支經驗豐富的團隊”在“極短時間內”完成。據他描述，嫌疑人利用卡車上的升降裝置進入博物館，砸碎玻璃作案，整個過程僅7分鐘，被搶走的文物價值“無法估量”。目前嫌疑人在逃。



據法媒報導，嫌疑人搶走了拿破侖時期的9件珠寶，包括項鏈、胸針、皇冠等。重逾140克拉的“攝政王鑽石”並未被搶走。一件珠寶在嫌疑人逃跑過程中被遺落，現已找回。按《巴黎人報》的說法，在盧浮宮博物館外找到的是一頂皇冠，被發現時有損壞。



法國文化部長拉茜達·達蒂在社交媒體上發文說，這一事件沒有造成人員受傷。《巴黎人報》援引目擊者的話報導，事發時“遊客普遍陷入恐慌”，“博物館裡的所有人跑來跑去，用力敲打玻璃門，想逃出去，但無濟於事”。後來，博物館工作人員和警方人員趕到現場。



法媒援引努內茲的話報導說，博物館“正在盡一切努力盡快找到作案者”。