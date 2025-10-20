李華球：對鄭麗文當選的看法與興革建議

中評社台北10月20日電（作者 李華球）鄭麗文以壓倒性的65122票，得票率50.1%勝出，贏得國民黨主席選舉。台灣媒體指出，國民黨多數黨員和一些期待國民黨重振再起的民眾都引頸期待，期待鄭麗文帶領國民黨浴火重生，堅定勇敢地接受民眾的託付，為台灣的永續發展與兩岸關係的和睦重任，努力進前，勇於承擔。



為了台灣能夠再振而起，國民黨能夠浴火重生，我認為過去國民黨沒有做好的缺失，必須即刻改善，並快速提出興革辦法與解決之道。讓國民黨再度贏回政權，福台利民，再創兩岸好而有意義的新局。讓台灣更好，兩岸關係也更好，才是鄭麗文獲勝的深層意義。



第一，為什麼百年的國民黨，距離群眾這麼遠，一再地讓台灣社會不能接受，而把政權交給了只知搞“台獨”搞“抗中”的民進黨？這就是國民黨失去了讓民眾信賴的黨魂的原因所在，也是民進黨可以偷走國民黨乳酪的原因所在。



因此，必須即刻找回國民黨的黨魂，補足這個百年政黨，因失去黨魂，顯得缺乏生機，力量淡薄，熱情不足，難以為繼。因此，鄭主席的首要之務，就是喚醒沉睡的國民黨，將黨魂找回，以獲黨員及民眾信任，進而支持國民黨，則能戰與能勝之力可來，想戰樂戰，應有勝算。



第二，當前國民黨最迫切的是，如何贏得2026地方選舉，持續接壤原有地方基礎，再獲民意支持，以鋪墊基層實力，為2028先期超前佈署，做出預防性戰力蓄積之基礎，與備戰實際應戰之作為。或可先贏2026地方之勝，再戰2028大選之位。相信鄭麗文應該已了然於心，蓄勢待發。



挾上厚實戰力，迎戰2028大選，將能以續戰之力之姿或能贏得勝選，以殷實服務民眾，導正社會亂象，將台灣形象與實力推向高峰，有利未來選戰之鋪陳與經營。是以，當前必須立即推出能贏得2026的策略，若獲勝利，續前戰力用以前瞻2028機會，以利贏得勝利。而地方與“中央”得勝戰勝之策略與戰略，應是鄭麗文須即刻展開規畫與實作兼併之為，未來方有獲勝之機。



第三，為了打贏上述兩次戰役，國民黨必須立即提出新而能引發台灣人民重視與支持的兩岸措施，取得民心所向；亦必須進而提出能與大陸交流談判與理性互動的兩岸策略，挺進大陸交流協商，做出安全、有用、務實而擁有口碑的成績，讓民進黨望風興嘆，不敢濫於造次。

