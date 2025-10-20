張亞中 中評社台北10月20日電（作者 張亞中）我那隱形的翅膀終究沒能飛過大海。我為台灣贏得尊嚴與和平的吶喊，穿不透認知短淺的高牆，也抵不過政客煽情的喧囂。這三十多年來“報國”無路，請纓無門的結果，自問也盡力了！既然因緣仍不俱足，則我也無悔、無愧！



宋朝大詩人楊萬里說“萬山不許一溪奔”，這真是我此次參選的寫照！古人有“曲突徙薪”的典故，說的是有人看到危險將臨，必須趕快解除禍端，但是這種“先知”式的警告，往往總是言者諄諄，聽者藐藐，等到危機爆發，噬臍莫及的時候，再來後悔也晚了！但是這樣的場景總是在歷史上不停循環，人性如此，又能奈何呢？也難怪杜牧在阿房宮賦的最後有“秦人不暇自哀，而後人哀之，後人哀之而不鑒之，亦使後人而復哀後人也”這樣的感慨了！



在選舉的過程中，我一再反覆提醒：在今天國際地緣政治的推移中，兩岸危機爆發的訊號，已經如此明顯，台灣頂上堰塞湖潰崩的時間已如此逼近，危如累卵。在民進黨政府已不可能拆除引信的狀況下，唯有本黨還有一點引流拆彈的機會，而這正是本黨的責任與使命。新任黨主席若做不到引流，無法為為這關乎“國家”存亡的危機按下暫停鍵，那台灣也只能靜待玉石俱焚或屈服求和！



為此，我基於數十年所學，提出了一套完整方案，但可惜的是，我畢竟沒能說服大家，我也只能敬謹接受這個事實，並為台灣的前程祝禱！如果說這就是共業，那也只能共受了！



數十年來，我關心台灣的史觀、認同與兩岸未來。從一開始，我就不是把兩岸問題當成研究對象，而是以解決兩岸難題為職志。也因為這樣的定位，遂註定了我最後必須以鸚鵡救火的精神、鳳凰浴火的方式，直接投身於選舉，來試圖取得解決問題的平台。

