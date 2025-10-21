南大研討會　聚焦中美新形勢下台海前景

廈門大學台灣研究院院長李鵬（中評社 束沐攝） 中評社香港10月21日電（記者 束沐）在10月18至20日舉行的南京大學2025年兩岸關係研討會上，多名兩岸智庫專家重點探討了特朗普重新上台後，中美關係的新變化與中長期形勢特點以及對台灣問題、兩岸關係的影響。與會專家認為，中美關係進入戰略相持狀態，特朗普打“台灣牌”具有兩面性、不確定性，島內民眾涉美態度已發生變化，台灣問題或存在有利契機。



中美博弈進入戰略穩定期 “台灣地位未定論”新增風險



廈門大學台灣研究院院長李鵬表示，美國重提“台灣地位未定論”，意在通過法理、政治、軍事和戰略多層手段，削弱台灣問題的內政屬性，支持民進黨“法理台獨”主張，配合對華戰略威懾，同時在中美談判中爭取主動權：在法理層面，挑戰既有國際法框架，為介入台灣問題法理依據；在政治層面，配合民進黨敘事，為“法理台獨”提供外部支撐；在軍事層面，以法理造勢呼應軍事部署，聯動同盟強化威懾；在戰略層面，以台灣問題為籌碼，施壓中國爭奪談判主動權。



他認為，美國製造“台灣地位未定論”是在製造問題、而不是在解決問題。在中美博弈進入“戰略穩定期”，賴清德當局“大罷免”遭受大失敗的背景下，美國重提“台灣地位未定論”，會對台海局勢造成嚴重負面影響。美國重提“台灣地位未定論”暴露了美國台海政策隱性堅持“台灣地位未定論”的實質，會對讓中美關係雪上加霜，向民進黨當局和島內“台獨”分裂勢力發出錯誤信號，將給島內政治帶來風波，損害台灣同胞的利益福祉。

