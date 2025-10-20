培育新質生產力　“十五五”發展重心

傳統產業升級直接關乎民生品質。圖為16日，工人在江蘇徐州一家企業車間內工作。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月20日電／據大公網報導，10月20日至23日，黨的二十屆四中全會在京召開，研究制定“十五五”規劃建議。清華大學中國發展規劃研究院常務副院長董煜接受《大公報》專訪表示，面對內外部雙重壓力，上半年中國國內生產總值（GDP）同比增長5.3%，好於預期，四大核心指標表現穩定。



面對美國“對等關稅”壓迫，中國憑借制度優勢與產業基礎贏得戰略主動的底氣，而科技創新能力的突破是另一關鍵支柱。近年來，中央政策特別強調“新質生產力”發展，推動科技創新與產業創新深度融合，使得中國在半導體、新能源、人工智能等戰略領域逐步縮小與國際先進水平的差距，增強應對技術封鎖的能力。



作為國家“十五五”規劃主題主線和戰略基點課題組組長，董煜表示，當前，“十五五”規劃編制進入關鍵階段，中央政治局會議首次明確其定位為“夯實基礎、全面發力的關鍵時期”，彰顯努力贏得戰略主動的積極姿態，也增強民眾對中長期發展的信心。



今年下半年及“十五五”期間，穩增長與高質量發展將同步推進，“新質生產力”將成為未來發展的核心主題，在落實落細政策穩住經濟基本盤的同時，通過培育新質生產力、優化市場機制推動質量變革。這種“穩中求進、以進促穩”的策略，既符合當前經濟形勢需要，也為長期可持續發展奠定了基礎。＼大公報記者 任芳頡北京報導



董煜簡介



•清華大學中國發展規劃研究院常務副院長、研究員



•曾在國家發展改革委、中央財經委員會辦公室工作，曾任中財辦經濟二局副局長



•黨的十八大以來中央經濟工作決策的親歷者之一，深度參與多年中央經濟工作會議、中央財經委會議等重要會議相關工作

