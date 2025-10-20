追憶楊振寧：功在世界　心懷家國

2011年3月29日，楊振寧在香港浸會大學與師生分享創意心得。（圖片來源：大公網） 中評社北京10月20日電／據大公網報導，1 寧拙毋巧寧朴毋華



“寧拙毋巧，寧朴毋華”，是伴隨楊振寧一生的治學格言。成就斐然卻謙恭如初，先生之風影響了許多同仁、後輩。與楊振寧共事、交往近半個世紀的南開大學陳省身數學研究所葛墨林院士始終記得：“他常和我們說，做東西剛開始的時候不要取巧，老老實實地弄熟了，才能談到巧。要樸實的東西，不要表面的東西。”



2 心無旁騖攀上頂峰



心無旁騖、畢生不輟，楊振寧在粒子物理、場論、統計物理和凝聚態物理等物理學多個領域取得的諸多成就，對這些領域的發展產生深遠影響。他和羅伯特.米爾斯於1954年提出的“楊—米爾斯規範場理論”，經過時間檢驗，被認為是與麥克斯韋方程和愛因斯坦廣義相對論相媲美的最重要的基礎物理理論之一，催生了多個諾貝爾獎。諾獎得主丁肇中感言：中國人在國際科學上有建立不朽之功勳者，乃自楊振寧始。



3 海外赤子家國情懷



多年以後，放棄美國國籍轉為中國科學院院士的楊振寧，回憶當年入籍美國，坦言“曾考慮了很久，是一個很痛苦的決定”。一邊是科研進取的現實環境，一邊是血脈傳承的難以割舍。1971年，“乒乓外交”拉開了中美關係改善和發展的歷史序幕，楊振寧隨即以知名科學家的身份回國訪問，掀起大批華裔學者訪華熱潮，被譽為架設中美學術交流橋梁第一人。



五十多年前，第一次回國的楊振寧沒忍住向鄧稼先求證，中國的原子彈是不是完全由中國人自己造出來的？鄧稼先寫了一封長信告訴他，中國的原子彈沒有外國人參與。信的末尾，鄧稼先對摯友說，“心裡總是盼望著‘但願人長久，千里共同途’”。五十年後，楊振寧在百歲演講裡將這句話說給了更多人聽：“稼先，我懂你‘共同途’的意思，我可以很自信地跟你說，我這以後五十年是符合你‘共同途’的矚望，我相信你也會滿意的。”

