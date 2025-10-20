中國前瞻部署　引領全球未來產業

發展新質生產力，是未來五年中國科技創新發展關鍵之一。圖為17日，機器人在河北省石家莊國際會展中心進行足球比賽。（圖片來源：大公網） 中評社北京10月20日電／據大公網報導，“十五五”（2026－2030年）期間，是中國實現建成科技強國目標關鍵攻堅的五年。如何應對複雜多變的國際形勢，把握新一輪科技革命和產業變革機遇，發展新質生產力，是未來五年中國科技創新發展的關鍵。



中國科學院科技戰略咨詢研究院研究員、中國發展戰略學研究會企業創新發展戰略專委會常務副主任兼秘書長張赤東向大公報記者表示，中國新能源汽車實現跨越發展，堪稱中國創新產業的成功樣本，為量子通信、低空經濟、人工智能等未來產業發展提供了寶貴經驗。



五年規劃對於中國科創產業發展至關重要。前瞻部署可進一步將科研優勢轉化為產業引領力，推動中國科技引領的全球創新範式。



對於“十五五”時期科技創新事業發展，科技部部長陰和俊表示，將錨定科技強國建設的戰略目標，堅持“四個面向”（面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求、面向人民生命健康），發揮新型舉國體制優勢，推進教育科技人才一體發展，促進科技創新和產業創新深度融合，營造世界一流的創新環境，全面提升科技創新能力。



“預則立，不預則廢。”在張赤東看來，五年規劃對於中國科技創新產業發展至關重要。在“十四五”期間，中國新能源汽車實現跨越發展，已有全球七成市場占有率。在這成功的背後是近30年規劃，從錢學森等老一輩科學家提出發展新能源汽車，到通過長期重大科技計劃完成底層科學理論和技術研究，再到提前出台產業規劃和扶植政策，前瞻性的發布規則和標準，乃至後期民間資本入局打開海內外市場等，這堪稱中國創新產業發展的成功樣本，為當前量子通信、低空經濟、人工智能等產業發展提供了寶貴經驗。



政府適時而動 與市場良性互動



張赤東認為，當前中國在量子通信等領域已實現探索性應用並接近市場化，處於全球領先地位，需進一步將科研優勢轉化為產業引領力，強化基礎研究，避免過度商業化導致的技術空心化。對於低空經濟領域，可以參考十幾年前新能源汽車的發展，已出現資本大規模進入的狀況，但市場規則標準仍未能統一，制約產業進一步發展。同時，產業成熟具有其客觀規律性，不能以主觀行政命令去強推，而是需要逐漸培育市場的接受度。