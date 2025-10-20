交通運輸部發《國際綠色航運走廊合作倡議》

中評社北京10月20日電／據新華社報導，2025北外灘國際航運論壇開幕式19日在上海舉行，記者從會上獲悉，交通運輸部發布《國際綠色航運走廊合作倡議》，進一步推動全球航運業攜手並肩，共同打造更安全、更高效、更綠色的全球航運新生態。



秉承自願性、開放性原則，《國際綠色航運走廊合作倡議》提出共同採取七方面措施，推動國際綠色航運走廊合作：穩步推進國際綠色航運走廊建設，形成國際綠色航運走廊合作網絡；推動綠色低碳船舶發展，逐步提高國際綠色航運走廊航線上清潔能源船舶的比重；打造（近）零碳港口，推進在港船舶使用岸電，強化港口綠色燃料加注能力及配套基礎設施建設；提升綠色燃料供給能力，構建集生產、運輸、儲存於一體的供應鏈體系，共同打造多方互認的可持續航運燃料認證體系；發揮政府、市場的協同作用，推動簽署政府部門間、港航企業間不同層級的國際綠色航運走廊合作文件；分享綠色航運最佳實踐；推動綠色航運創新發展。



會上還發布了多項共建綠色航運走廊合作成果，包括：共建“上海港—巴塞羅那港數字綠色滾裝航運走廊”，共建“上海港—安特衛普－布魯日港綠色滾裝航運走廊”，發布“上海港—墨爾本港綠色航運走廊聯合倡議”，共建“青島港—漢堡港綠色航運走廊”，共建“青島港—威廉港綠色航運走廊”，共建“寧波舟山港—HAROPA港口聯盟綠色航運走廊”，“上海港—洛杉磯港／長灘港綠色航運走廊”完成一階段里程碑目標。



當前，我國海運連接度已連續多年保持世界第一，與我國簽署雙、多邊海運協定的國家及地區已達到70個。



放眼全國，上海港積極打造國際綠色燃料加注中心，寧波舟山港等港口不斷拓展各類綠色燃料加注能力。“上海港已成為全球少數幾個同時具備LNG和甲醇船到船加注能力的港口之一。”上海市交通委員會主任於福林說。



2025北外灘國際航運論壇由交通運輸部、上海市人民政府共同主辦，主題為“協作共促全球航運可持續發展”。