中評社北京10月20日電／據新華社報導，“她力量”舞動鄉村健身新風——“萬村女性社會體育指導員培訓計劃”三年成果觀察



鼓點鏗鏘、彩帶飛舞。健身秧歌的節奏響徹體育館，柔力球隨節拍舒展劃圓，廣場舞的隊列在燈光下整齊變換。



近日，在山東棗莊文體中心的展示舞台上，來自全國31個省區市的女性社會體育指導員代表，用一次集體亮相展現“萬村女性社會體育指導員培訓計劃”三年培訓計劃的成果。



這是一場展示，也是一次回望。三年來，9.4萬名農村女性加入社會體育指導員的行列，遍布在全國3.3萬個行政村裡，把健身的火種一點點傳遞。



該培訓計劃由國家體育總局聯合農業農村部、全國婦聯於2023年啟動，旨在通過培訓村婦聯執委、巾幗志願者、文體骨幹等，使更多農村女性掌握科學健身知識和組織群眾活動的能力，逐步建立起一支“群眾帶動群眾”的基層體育指導隊伍。三年來，各地通過送教上門、分層培訓、區域示範，讓體育資源不斷向農村傾斜、體育組織向農村延伸、科學健身向農村覆蓋。這種“從城市走向鄉村”的培訓方式，讓健身課堂真正扎根在田間地頭。



全國各地，一個個普通女性因健身而改變，也在改變著他人。



吉林省長春市雙陽區的王玉風是一名一級社會體育指導員。幾年前，她因血糖高、血脂高開始鍛煉，如今不僅各項身體指標恢復正常，還帶出一支百人健身隊。“我就是活教材。”她笑著說，“大家看到我變好了，也都願意跟著動起來。”



從一名退休教師到“帶動者”，王玉風的故事在全國並不罕見。越來越多的農村女性通過學習健身知識、帶動他人參與，找到了新的舞台，也重新定義了“健康生活”的含義。



正是這些普通女性的故事，匯聚成一張全國“她力量”健身圖譜，讓“萬村計劃”的意義，超越了培訓本身。