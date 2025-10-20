河海大學校長鄭金海：興學育才　治水興邦

河海大學校長鄭金海（圖片來源：新華社） 中評社北京10月20日電／據新華社報導，教育強國建設新征程上，為進一步助力教育家精神融入教師生涯全過程，並轉化為廣大教師的思想自覺和行動自覺，教育部教師工作司聯合人民網、新華網、學習強國平台共同開展策劃，推出“教育家精神萬里行”訪談欄目，邀請教育領域專家學者和一線教師深入研討、分享感悟，共同書寫好新時代的“強師答卷”。



近日，河海大學校長鄭金海在接受新華網專訪時，圍繞築牢教育家精神踐行主陣地、推進數字化賦能教師發展、加強高水平教師隊伍建設等話題，系統闡述了學校的創新舉措與思考。他表示，作為中國水利高等教育的開創者和引領者，河海大學今年迎來建校110周年，學校將在傳承“興學育才、治水興邦”使命擔當的過程中，積極弘揚踐行教育家精神，打造一支高素質創新型教師隊伍。



問題：在推動教育家精神貫穿教師課堂教學、科學研究、社會實踐各環節，築牢教育家精神踐行主陣地方面，學校從哪些方面持續下功夫？



鄭金海：百年大計，教育為本；教育大計，教師為本。為更好推動教育家精神引領學校事業高質量發展，切實將其本質內涵貫穿到教師課堂教學、科學研究、社會實踐各環節，學校緊扣“水”特色，從三個方面持續下功夫，築牢教育家精神踐行主陣地。



一是以水育人，構築大思政課堂主戰線。用好課堂教學主渠道，實施“行走的思政課”專項計劃，推進治水實踐、思政課教學與弘揚教育家精神貫通融合，構建思政育人新範式。2025“把青春華章寫在祖國大地上”大思政課網絡主題宣傳和互動引導活動，於10月12日在河海大學舉行。這堂大思政課，用一個個現實場景觸摸潺潺水脈，用一個個奮鬥故事串聯家國記憶，激勵廣大青年學子在共情共鳴中堅定理想信念，在觸動感動中錘煉過硬本領。同時，用好水利工程、社會實踐、紅色資源中的社會大課堂，充分挖掘學校“紅帽子大學”的豐富資源及河海名師“思政元素”，努力培養更多擔當民族復興重任的時代新人。

