國家體育總局：國家隊也能“省里辦”

中評社北京10月20日電／據人民網報導，國家隊，也能“省裡辦”？前不久印發的《合作組建國家高水平運動隊管理辦法（試行）》新增國家隊“委托承辦”類型。今年3月，國家體育總局已將板球、壁球兩個項目作為試點，分別委托浙江、四川兩地體育局承辦國家隊。



此前，國家隊的建設大多以各項目中心為主體。對國內普及程度不高、發展基礎薄弱或長期落後沒有突破的項目開展“委托承辦”後，國家隊的市場開發、組建、國際賽事申辦與舉辦等工作可以交給地方，相關運動項目的中心和協會負責監督指導，這有助於增強省級體育行政部門在奧運備戰中的參與度、榮譽感、責任感。



將國家隊建設“委托”給地方，有利於推動項目發展與地方特色資源深度融合，形成“一省一策、一隊一模式”的差異化發展路徑。舉例而言，浙江近年來深化板球項目體教融合，逐步構建起從小學到高校“一條龍”的人才培養體系，還建成國內最大板球專用場館。受委托承辦板球國家隊後，浙江將選拔更多跨項運動員充實板球集訓隊，提升項目競爭力。因地制宜，整合多方資源，強化訓練和參賽保障，有助於提升奧運備戰效能，增強競技體育實力。



習近平總書記強調，“要加快推進體育改革創新步伐，更新體育理念”。從鼓勵省市網球隊（體校）探索職業俱樂部模式，到舉辦第一屆全國青少年三大球運動會，再到與有關地方簽署國家奧運後備人才梯隊共建協議……近年來，競技體育領域創新舉措接連出台，開門辦體育的理念成為共識，並已產生積極效果。



比如，“背簍少年”王發所屬的河北廊坊野象網球俱樂部，近年來與當地網球協會密切合作，培養專業運動人才：網協提供免費場地和食宿，俱樂部協助建設球隊和教練團隊，雙方共同開展項目普及活動，共同籌措隊員參賽所需費用。又如，江西通過整合體教資源，充分利用學校場地，在全省建立20多個擊劍訓練點，擁有擊劍運動員2000餘人，項目發展取得長足進步。實踐證明，努力探索由政府主導，社會、市場等共同參與的合作模式，構建開放包容、富有活力的人才培養體系，競技體育發展的根基會更牢、動力會更足。



有序放開競技體育優質資源，是激發行業活力的關鍵舉措。但越是拓寬機制，越要注重公平、加強監管。過去，中國足協對職業聯賽“管、辦、督”不分，既當裁判員又當運動員，權力過於集中，缺乏制約監督，導致職業聯賽問題叢生。當前，足球領域正推進的“管辦分離”改革，意在把職業聯賽的所有權與經營權分開、監管權與運營權分開，釐清足協、足聯等的權責利，防止工作“越位”“缺位”。唯有構建權責清晰、監督有效的治理體系，才能確保各類主體充分參與，最終推動競技體育可持續發展。