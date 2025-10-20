盧浮宮大劫案案情披露

10月19日，在法國巴黎，警察聚集在盧浮宮博物館外。（圖源：新華社） 中評社北京10月20日電／據新華社報導，法國媒體19日報導，9件“文物價值不可估量”的展品當天上午在盧浮宮博物館遭搶劫，已有兩件珠寶被找回，其中包括一頂皇后皇冠。法國總統馬克龍承諾將作案者繩之以法，重申會加強遺產保護。



根據法國《費加羅報》披露的清單，遭搶劫文物包括法國國王路易·菲利普的王後瑪麗－阿梅莉和拿破侖三世的母親、荷蘭王後奧爾唐絲都使用過的一頂冠冕、一套藍寶石項鏈和一對藍寶石耳飾；拿破侖的妻子瑪麗－路易絲皇后的一套祖母綠項鏈和一對祖母綠耳飾以及拿破侖三世的妻子歐仁妮皇后的兩枚胸針和一頂冠冕。



據法媒報導，警方在盧浮宮外找到竊賊遺棄的另一頂屬於歐仁妮皇后的冠冕。這頂皇后皇冠鑲嵌有上千顆鑽石和寶石，被發現時已經受損。



巴黎檢察院女檢察官洛爾·貝屈奧告訴媒體記者，19日9時30分左右，四名蒙面人來到盧浮宮外，分工配合操作升降裝置，從建築物外部陽台潛入室內，用角磨機打碎展櫃，搶走文物，其間還用角磨機威脅博物館保安。這些竊賊駕駛摩托車逃脫。警方已經找到其中一名嫌疑人作案時穿的黃色馬甲。現階段，檢方更傾向於這是一起有組織犯罪案件。



按照法國官員的說法，整個作案過程只持續了幾分鐘。



法國文化部長拉茜達·達蒂在社交媒體上發文說，案件發生在盧浮宮開館不久，無人受傷。她對媒體表示，有組織犯罪現在瞄准了藝術品，博物館成為目標。案件發生後，盧浮宮疏散遊客，隨後宣布閉館。貝屈奧說，相信盧浮宮幾天後會恢復開放。



法國政界人士譴責這起搶劫案。內政部長洛朗·努內茲在社交媒體寫道，“攻擊盧浮宮，就是攻擊我們的歷史和遺產”，這一行為“不可接受”。極右翼政黨國民聯盟主席巴爾代拉在社交媒體發文說，這起案件“對我們國家來說是難以承受的恥辱”。

