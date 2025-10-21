用數據說話　于強析《沒出息》爆紅來龍去脈

北京工商大學海峽發展研究院院長于強（中評社 束沐攝） 中評社南京10月21日電（記者 束沐）由王世堅議會質詢視頻改編的《沒出息》近期在兩岸網絡火爆傳播，成為兩岸交流的新現象，在南京大學2025年兩岸關係學術研討會上，北京工商大學海峽發展研究院院長于強援引一系列數據，分析了《沒出息》爆紅的來龍去脈，以及背後對兩岸關係的意義。



兩岸網友共同“二創” 融合新高度



于強表示，兩岸過去的網絡互動，從當年台灣《流星花園》到後來《甄嬛傳》《藏海傳》等大陸影視劇，再到大陸網絡流行視頻“學貓叫”“科目三”和“大展鴻圖”影響台灣，過去模式是兩岸作品之間的互相傳遞。不過，從《上車舞》到《沒出息》，模式變為兩岸互相利用對方元素進行二次創作，引起新的網絡熱潮。他認為，這標誌兩岸融合發展進入了新的高度。



于強發現，王世堅的視頻在大陸的傳播經歷了兩個階段：第一個階段，是因為8月底開學前，所有小朋友都在趕暑假作業時，大陸網絡上有一位媽媽責備小孩“本來應該從從容容，現在卻連滾帶爬”，由於今年大陸AI的應用非常火爆，只需上傳一張自己的照片，就能自動匹配罵小孩的視頻，這段視頻一下就火了。



他介紹，第二階段傳播是10月5日晚大陸音樂人王博譜成歌曲《沒出息》，目前已經改編為英語、日語、韓語、法語、陝西話、粵語和四川話等多個版本，直到目前在大陸網絡上並未看到降溫跡象。同樣，王世堅在台灣網絡上的熱度也持續上漲，通常在台灣網絡上一個議題的熱度持續5天、最多7天，結果這波在台灣網絡上的熱度已經持續了14天。



大陸網友問“小姐姐是誰” 顔若芳也“紅”了



于強表示，王世堅此番走紅還“帶紅”了另一個人，就是當時坐在王世堅旁邊的台北市議員顔若芳，她的表情非常豐富，大陸很多網友在看王世堅時認為“這人顔值不太好，但旁邊的小姐姐的顔值還是不錯的”，所以除了王志堅走紅之外，很多網友也很喜歡顔若芳。



他介紹，雖然《沒出息》的原創上傳者王博的抖音粉絲量不斷上漲，但他注意到，平台出於保護原創、會給予更多流量，但流量最大的版本並非原創版，而是一名騎自行車博主在原版基礎上改編為3分鐘的視頻，這段視頻與兩岸關係、台灣光復相結合，反映了大陸民眾對台灣最發自誠心的呼喚，這展示出大陸強大的民意。

