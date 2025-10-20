哥倫比亞總統回應美方攻擊性言論

中評社北京10月20日電／據新華社報導，哥倫比亞總統佩特羅19日在社交媒體發文，回應美國總統特朗普將其稱為“毒品頭子”的攻擊性言論，表示自己“不是商人”，“更不可能是毒販”，因為“我內心沒有貪婪”。



特朗普當天早些時候在社交媒體發文，指責佩特羅在打擊毒品生產方面“無所作為”，並聲稱，即日起，美國將停止對哥倫比亞的“大規模支付和補貼”。



佩特羅在社交媒體上對特朗普喊話：“哥倫比亞從未對美國無禮，但您對哥倫比亞卻很粗魯且無知。我不像您一樣是商人，……我內心沒有貪婪。”他建議特朗普“妄言”前先去瞭解真實情況，不要被人蒙騙，因為哥倫比亞販毒集團的主要敵人“正是我，佩特羅”。



哥倫比亞外交部當天發布公告，強烈抗議特朗普威脅中斷援助並對佩特羅進行人身攻擊，堅決反對美國將國際合作作為干涉他國內政的工具。公告譴責說，美方聲明包含了對哥倫比亞主權的直接威脅，其干涉言論違反所有國際法和外交準則。



哥倫比亞曾是美國在拉美地區的傳統盟友。自特朗普今年1月再度執政以來，兩國關係持續緊張，在移民、關稅、禁毒等問題上摩擦頻頻。



9月15日，美國認定哥倫比亞“在上一年度未能切實履行國際禁毒義務”，取消與哥倫比亞的禁毒合作夥伴關係。哥倫比亞隨即宣布不再從美國購買武器。



9月26日，佩特羅在紐約聯合國總部外參加支持巴勒斯坦的示威遊行。美國國務院當天以佩特羅“敦促美國士兵不服從命令並煽動暴力”為由吊銷了他的赴美簽證。

